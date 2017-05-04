В Киеве готовят выставку о "вкладе" УПА в победу над фашизмом

КИЕВ, 4 МАЯ. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти к годовщине завершения Второй мировой войны в Европе готовит выставку "УПА (Украинская повстанческая армия - запрещена в РФ) - ответ непокоренного народа", в которой, как говорится в анонсе, планируется показать "вклад украинских повстанцев в борьбу против агрессора".

"8 мая Европа празднует День памяти и примирения. В этот день важно напомнить о месте Украины на аренах мировой войны", - заявила пресс-служба института.

Этой цели и служит подготовленная экспозиция, которая, как утверждают организаторы, продемонстрирует "истоки антинацистской позиции ОУН (Организации украинских националистов)", "идеологическое противоборство УПА и Третьего Рейха", "вклад украинских повстанцев в борьбу объединенных наций против агрессора".

Выставка является совместным проектом Украинского института национальной памяти, Центра исследований освободительного движения, Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" и Отраслевого Государственного архива Службы безопасности Украины.

Деятельность ОУН - УПА

Между тем исторические факты свидетельствуют, что в годы Второй мировой войны украинские националистические организации создавались при прямом участии фашистской Германии. При этом немецкие историки категорически опровергают утверждения о том, что УПА вела вооруженную борьбу против немецких оккупационных войск.

Первое упоминание о вооруженном формировании ОУН(б) содержится в документе от 30 июня 1941 года, в котором говорится о необходимости борьбы "совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации". Предложение о создании "украинской армии, которая войдет в войну на стороне Германии и будет вести ее совместно с немецкой армией так долго, пока на всех фронтах современной войны она не победит", встречается и в меморандуме от 14 августа 1941 года, направленном ОУН(б) немецкой стороне.

Вплоть до 1943 года ОУН(б) развивала тезис о том, что "любая вооруженная акция против немцев была бы помощью Сталину", основной же задачей провозглашалась борьба против "московско-большевистских влияний".

В 1943 году была организована Украинская повстанческая армия (УПА), которая начала активное вооруженное противодействие крупным соединениям советских партизан. В 1943-44 годах в боях с польскими партизанами УПА действовала совместно с подразделениями дивизии СС "Галиция" и немецкими подразделениями.

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации эти события достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тысяч человек, главным образом женщины, дети и старики.

После освобождения Украины от фашистов УПА стала действовать против военнослужащих Красной Армии, сотрудников советских правоохранительных органов и партийных работников, колхозных активистов, представителей интеллигенции, приехавших с востока страны. Формально деятельность штабов и подразделений УПА была прекращена 3 сентября 1949 года, но отдельные мелкие группы действовали до начала 1956 года.

По информации, официально полученной из СБУ Украины, с 1944 по 1953 годы ОУН-УПА совершила 4907 террористических актов, 195 диверсий, 120 нападений на сельсоветы и клубы. Всего в эти годы от рук ОУН-УПА погибло 22 тысячи 430 человек.

Сейм Польши 22 июля 2016 года принял постановление, в котором преступления ОУН и УПА против поляков на Волыни в 1943-1944 годах названы геноцидом. Между тем Верховная рада в 2015 году признала деятельность ОУН - УПА борьбой за независимость Украины.