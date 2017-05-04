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Парламент Венесуэлы намерен остановить выход страны из Организации американских государств

Международная панорама
4 мая, 18:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, мая. /ТАСС

Президент Венесуэлы в конце апреля заявил, что страны никогда больше не вернется в состав регионального блока

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, будет препятствовать выходу страны из Организации американских государств (ОАГ).

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Об этом заявил в столице США спикер парламента республики Хулио Борхес по итогам встречи с генеральным секретарем регионального блока Луисом Альмагро. В конце апреля Венесуэла направила Альмагро подписанное президентом Николасом Мадуро официальное заявление о том, что она покидает ОАГ.

"Мы приехали, чтобы затормозить выход Венесуэлы из ОАГ, мы представляем документы, которые приостанавливают этот процесс, - цитирует Борхеса электронная версия газеты El Nacional. - Как вам известно, (президент) Николас Мадуро принял одностороннее решение покинуть организацию, и этот процесс должен быть аннулирован". По словам спикера, в настоящее время ОАГ вручается список "юридических аргументов, доказывающих незаконность процедуры выхода", которая должна занять два года.

Мадуро в конце апреля заявил, что Венесуэла никогда больше не вернется в состав регионального блока.

Глава МИД южноамериканской страны Дельси Родригес предупреждала, что Венесуэла может покинуть ОАГ, если она проведет заседание руководителей внешнеполитических ведомств по ситуации в стране без ее согласия. Решение об организации такой встречи было принято 26 апреля.

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