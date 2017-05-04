Олланд назвал программу "Нацфронта" опасной для Франции

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ПАРИЖ, 4 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Дебаты между участниками второго тура президентских выборов во Франции - лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона и главы партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - выявили опасность программы "фронтистов" для страны. Такое мнение высказал президент республики Франсуа Олланд во время рабочей поездки в город Алансон в Нормандии.
"Дебаты было очень тяжело смотреть, но они были полезными, поскольку явным стало то, что мы уже знали - что программа госпожи Ле Пен была не только непоследовательной, но и опасной", - приводит слова Олланда агентство AFP.
Как подчеркнул президент, особую тревогу у него вызывают настойчивые требования лидера "Нацфронта" вывести Францию из ЕС и еврозоны. "Покинуть евро, покинуть Евросоюз - она (Ле Пен) оказалась неспособной объяснить, каковы будут последствия этого, а они ужасны", - сказал Олланд.
По итогам этих дебатов, добавил он, "все маски сняты" относительно того, что представляют из себя оба кандидата. "Дебаты позволили прояснить то, чего госпожа Ле Пен не хотела показывать, а именно, что ее программа опасна, и что опасна она не только для Франции, но и в первую очередь для самих французов", - заключил глава государства.
Предвыборные дебаты с участием двух претендентов на высший государственный пост состоялись в среду вечером в эфире телеканалов TF1, France 2 и BFMTV. Передача продолжалась почти 2,5 часа, за обменом мнениями Макрона и Ле Пен следили более 16 млн телезрителей.
Как показал опрос, проведенный сразу после завершения прямого эфира, большинство французов сочли более убедительным выступление Макрона. В его пользу высказались 63% опрошенных. Предпочтение лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен отдали 34% телезрителей. Еще 3% респондентов затруднились с ответом. Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая.