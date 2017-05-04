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Дональд Трамп встретится с папой Франциском 24 мая в Ватикане

Международная панорама
4 мая, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США Дональд Трамп посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с папой римским Франциском 24 мая в Ватикане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США в конце текущего месяца посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию. Затем глава государства прибудет на саммит НАТО в Брюсселе 25 мая и саммит Группы семи (G7), который пройдет 26-27 мая в Таормине на Сицилии.

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