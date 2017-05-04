Дональд Трамп встретится с папой Франциском 24 мая в Ватикане

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с папой римским Франциском 24 мая в Ватикане. Об этом сообщило агентство Reuters.
Ранее американская газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Трамп во время своей первой зарубежной поездки в качестве президента США в конце текущего месяца посетит Израиль, Ватикан и Саудовскую Аравию. Затем глава государства прибудет на саммит НАТО в Брюсселе 25 мая и саммит Группы семи (G7), который пройдет 26-27 мая в Таормине на Сицилии.