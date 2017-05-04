Пентагон представит новую военную стратегию по Афганистану

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МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пентагон представит на следующей неделе американскому президенту Дональду Трампу пересмотренный план действий в отношении Афганистана. Об этом сообщила исполняющая обязанности помощника министра обороны США по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Тереза Уэлан.
"В настоящий момент мы активно рассматриваем возможность изменения подхода к ситуации в Афганистане", - приводит ее слова агентство Reuters. "Я ожидаю, что данные предложения будут направлены президенту в течение следующей недели", - добавила Уэлан.
В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что новая американская администрация считает своей главной задачей в Афганистане запуск процесса подлинного общенационального примирения.