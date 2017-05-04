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СМИ: местным властям на Украине "спустили" разнарядки о праздновании Дня Европы

Международная панорама
4 мая, 19:43 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, мая. /ТАСС

На первой странице документа пофамильно называются главы всех областных госадминистраций как лично ответственные за исполнение данного поручения

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КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Администрация президента Украины направила местным властями для обязательного использования сценарий празднования Дня Европы, который намечен на 14 мая. Украинские СМИ высмеяли такой подход, сравнив его с методами "глубокого СССР", от наследия которого пытается отделаться нынешняя украинская власть.

В телефонограмме за подписью первого заместителя главы президентской канцелярии Виталия Ковальчука расписан подробный план, который предполагает не только количество участников митингов, флагов, стендов, но и цитирование "программных выступлений президента Петра Порошенко".

"В этом документе за подписью Виталия Ковальчука оказались не только прямые указания о завешивании флагами Украины и ЕС окон административных зданий, но и другие, не менее "прогрессивные" идеи. Тут есть и нормативы минимальной численности участников "добровольных митингов" по поводу Дня Европы, и рекомендации по составу участников, и даже регулировка их расстановки так, чтобы "акцент при размещении делался на молодежь", - передает агентство "Украинские новости", в распоряжении которого имеется данная телефонограмма.

На случай, если площади для проведения мероприятий окажутся слишком большими и не смогут заполниться всеми приглашенными участниками, местные власти должны предусмотреть "выставочные стенды и тематические выставки" для заполнения пустот. Массовку мероприятий будут обеспечивать "учителя, врачи, деятели культуры, спортсмены, волонтеры", а также военнослужащие.

А особую пикантность документу, пишет агентство, придает предписание заранее распечатать для участников митингов флажки и значки, а также раздать им большие флаги на флагштоках "из расчета один флаг на 5 человек".

Рапортовать немедленно и позитивно

На первой странице документа пофамильно называются главы всех областных госадминистраций как лично ответственные за исполнение данного поручения. При этом указывается, что торжественные мероприятия по случаю Дня Европы должны пройти 14 мая 2017 года во всех регионах и населенных пунктах страны. Об успешном проведении мероприятий, а также о том, насколько качественно они были освещены в СМИ, области должны уже утром следующего дня отрапортовать в администрацию президента.

При этом, в документе обращают особое внимание местных властей на необходимость "своевременного выявления и нейтрализации негативных факторов, особенно в информационном пространстве".

Рапортовать области должны по унифицированной форме, с указанием каждого "сюжета", который появился в газетах, на телеканалах, в интернет-изданиях и даже в социальных сетях, а также о характере "сюжета" - позитивный либо негативный. Отдельно губернаторов просят оперативно передавать в администрацию тексты и фотографии с мероприятий для распространения их в СМИ силами президентской администрации. Также госорганы и их руководители обязаны весь день 14 мая выставлять в своих профилях в социальных сетях "позитивные местные фотографии".

В помощь - изречения Порошенко

Отдельно расписан сценарий на мероприятия, которые будут проходить в областных центрах. Здесь даже введена "квота присутствия" - в торжественном митинге должны принимать участие не менее одной тысячи человек. Каждый губернатор обязан не просто поднять флаги, но и произнести речь, в которой будет подчеркнуто европейское будущее Украины. Специально для чиновников приведены слова из выступлений Петра Порошенко, которого они обязаны процитировать: "Сегодня именно мы, украинцы, защищаем Европу от варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем континентом <…>".

"Стиль предписаний больше походит на творчество идеологического сектора ЦК почившей партии и как-то мало вяжется с представлениями о Европе. Хотя, и рекламации ЦК, и нынешние поручения главам ОГА писались и пишутся в одном и том же здании (ранее в здании администрации президента находился ЦК Компартии Украины - прим. ТАСС) на бывшей улице Орджоникидзе, ныне Банковой. Наверное, место проклятое, преемственность", - подытожило издание.

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