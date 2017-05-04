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Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте

Международная панорама
4 мая, 20:09 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков

Так обозреватель издания прокомментировал планы создания зон деэскалации в Сирии

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© Михаил Метцель/ТАСС

ЛОНДОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Президент РФ Владимир Путин завладел инициативой в конфликте на территории Сирии благодаря планам создания в этой стране зон деэскалации.

Такое мнение выразил журналист Хамиш де Бреттон-Гордон в своей колонке в газете The Guardian.

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"Кажется, снова Владимир Путин захватил стратегическую высоту и инициативу в Сирии в связи с тем, что он объявил вчера, что достиг общего согласия о гуманитарных зонах безопасности во многих районах Сирии после переговоров с Дональдом Трампом, Турцией и Ираном. Он утверждает, что может обеспечить возможность установления перемирия, заключенного в Астане несколько недель назад, которое на данный момент оказалось полным провалом, путем создания бесполетных зон, притом что российские, турецкие, иранские и американские войска будут охранять зоны безопасности с земли. Он также, к счастью, признал, что могут потребоваться войска ООН", - отмечает автор статьи.

При этом де Бреттон-Гордон признается, что не питает иллюзий относительного того, что это будет простой процесс, и в этой связи он возлагает надежду на то, что администрация Трампа займет более активную позицию в сирийском вопросе. "Никто не питает никаких иллюзий в отношении будущих проблем. Они потребуют полной поддержки и согласия с турецкой, российской, иранской, американской, британской и ооновской сторон, и причем на протяжении продолжительного периода времени", - полагает обозреватель.

По итогам состоявшейся в среду в Сочи встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин заявил, что "создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня (в Сирии)". При этом он назвал отсутствие кровопролития важнейшим условием для начала политического диалога между конфликтующими сторонами.

По словам президента РФ, в конечном итоге этот политический процесс "должен привести к полному восстановлению территориальной целостности и к единому руководству страной - вне зависимости от тех взглядов, которых придерживаются те или иные политические силы сегодня". "В интересах сирийского народа они должны объединиться; на какой почве, на какой платформе, какими способами - это дело самого сирийского народа и конфликтующих сторон. Надеемся, что в ходе переговорного процесса эти решения будут найдены", - подчеркнул Путин.

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