В администрации США считают, что в Сирии сейчас нет реального прекращения огня

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. США полагают, что на данный момент в Сирии не действует никакого реального прекращения огня. Об этом на брифинге заявил официальный представитель американской администрации высокого ранга.

"Сейчас в Сирии нет работающего режима прекращения огня. Стороны (конфликта) должны предпринять все возможные усилия для того, чтобы прекратить страдания сирийского народа", - отметил он. Представитель указал, что на данный момент группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) удерживает часть территории страны, кроме того, "есть режим", поддерживаемый его сторонниками.

"Решение заключается в том, что все стороны конфликта должны признать - сейчас пришло время для фундаментально иного подхода к этой проблеме и такого урегулирования, которое позволило бы прекратить страдания сирийского народа", - резюмировал он.