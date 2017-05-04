Трамп обсудит кризис в Венесуэле с президентом Колумбии, который посетит Белый дом 18 мая

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп обсудит ситуацию в Венесуэле с колумбийским лидером Хуаном Мануэлем Сантосом, который посетит Белый дом 18 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы вашингтонской администрации Шон Спайсер.
"Президент Дональд Трамп встретится с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом в Белом доме 18 мая 2017 года", - говорится в распространенном заявлении. По словам Спайсера, оба президента обсудят "целый ряд двусторонних и региональных вопросов", в том числе "противодействие отступлению от демократии в Венесуэле", а также борьбу с наркоторговлей и транснациональной организованной преступностью.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников власти погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.