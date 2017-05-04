Лидер Исламской партии Афганистана Хекматияр вернулся в страну после 20 лет отсутствия

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр после 20-летнего отсутствия прибыл в Кабул.

Об этом сообщил телеканал Tolo News. Возвращение одного из бывших предводителей вооруженной оппозиции в столицу стало возможным после подписания в прошлом году мирного соглашения между возглавляемой им политической силой и афганским правительством.

Колонна автомобилей, в основном дорогих внедорожников, в одном из которых находился Хекматияр, приехала из провинции Нангархар. С ним прибыли несколько десятков вооруженных сторонников. Они выкрикивали лозунги в поддержку Хекматияра и ИПА.

В годы военно-политического присутствия СССР в Афганистане моджахеды Хекматияра принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством. После свержения последнего в 1992-1996 годах отряды Хекматияра вели вооруженную борьбу за контроль над Кабулом с формированиями других полевых командиров. В результате столица подверглась серьезным разрушениям, погибли тысячи мирных жителей. В 1993-1994 и 1996-1997 годах Хекматияр формально занимал пост премьер-министра Афганистана.

После прихода к власти в 1996 году движения "Талибан" он бежал за границу - сначала в Иран, а потом в Пакистан. После свержения талибов Хекматияр начал вооруженную борьбу против нового правительства Афганистана и находившихся в стране войск западной коалиции. В 2003 году администрация США включила его в список наиболее активно разыскиваемых террористов наряду с экс-лидером талибов муллой Мохаммадом Омаром и бывшим главарем "Аль-Каиды" Усамой бен Ладеном.

До последнего времени подконтрольные Хекматияру отряды боевиков, по оценкам экспертов, представляли собой вторую по численности (после "Талибана") группировку вооруженной афганской оппозиции. 29 сентября 2016 года президент Афганистана Ашраф Гани подписал мирное соглашение с ИПА. Хекматияр и его сторонники пообещали прекратить боевые действия, разорвать связи с экстремистами и соблюдать Конституцию, а в ответ получили амнистию и заручились обещанием афганского правительства способствовать их исключению из санкционных списков ООН и США.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в дипведомстве рассчитывают на то, что возвращение лидера ИПА в страну будет способствовать процессу национального примирения. "Мы надеемся, что Хекматияр сможет оказать стабилизирующее воздействие на развитие внутриполитической ситуации в Афганистане, а также стимулировать развитие процесса национального примирения в этой стране", - сказала она.