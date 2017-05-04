Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидер Исламской партии Афганистана Хекматияр вернулся в страну после 20 лет отсутствия

Международная панорама
4 мая, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, мая. /ТАСС

Это стало возможным после подписания мирного соглашения между возглавляемой им политической силой и правительством Афганистана, сообщают СМИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр после 20-летнего отсутствия прибыл в Кабул.

Об этом сообщил телеканал Tolo News. Возвращение одного из бывших предводителей вооруженной оппозиции в столицу стало возможным после подписания в прошлом году мирного соглашения между возглавляемой им политической силой и афганским правительством.

Колонна автомобилей, в основном дорогих внедорожников, в одном из которых находился Хекматияр, приехала из провинции Нангархар. С ним прибыли несколько десятков вооруженных сторонников. Они выкрикивали лозунги в поддержку Хекматияра и ИПА.

В годы военно-политического присутствия СССР в Афганистане моджахеды Хекматияра принимали активное участие в борьбе с просоветским правительством. После свержения последнего в 1992-1996 годах отряды Хекматияра вели вооруженную борьбу за контроль над Кабулом с формированиями других полевых командиров. В результате столица подверглась серьезным разрушениям, погибли тысячи мирных жителей. В 1993-1994 и 1996-1997 годах Хекматияр формально занимал пост премьер-министра Афганистана.

После прихода к власти в 1996 году движения "Талибан" он бежал за границу - сначала в Иран, а потом в Пакистан. После свержения талибов Хекматияр начал вооруженную борьбу против нового правительства Афганистана и находившихся в стране войск западной коалиции. В 2003 году администрация США включила его в список наиболее активно разыскиваемых террористов наряду с экс-лидером талибов муллой Мохаммадом Омаром и бывшим главарем "Аль-Каиды" Усамой бен Ладеном.

До последнего времени подконтрольные Хекматияру отряды боевиков, по оценкам экспертов, представляли собой вторую по численности (после "Талибана") группировку вооруженной афганской оппозиции. 29 сентября 2016 года президент Афганистана Ашраф Гани подписал мирное соглашение с ИПА. Хекматияр и его сторонники пообещали прекратить боевые действия, разорвать связи с экстремистами и соблюдать Конституцию, а в ответ получили амнистию и заручились обещанием афганского правительства способствовать их исключению из санкционных списков ООН и США.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в дипведомстве рассчитывают на то, что возвращение лидера ИПА в страну будет способствовать процессу национального примирения. "Мы надеемся, что Хекматияр сможет оказать стабилизирующее воздействие на развитие внутриполитической ситуации в Афганистане, а также стимулировать развитие процесса национального примирения в этой стране", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Афганистан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Сурков: не плачь по мне, Украина
4
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
5
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
6
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
7
Guardian: Путин снова завладел инициативой в сирийском конфликте
Темы дня
Загрузка...
Реклама