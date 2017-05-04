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В Колумбии похищен сотрудник антинаркотического управления ООН

Международная панорама
4 мая, 20:50 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Похищение совпало с первым официальным визитом в Колумбию делегации Совета Безопасности ООН

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ООН, 4 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Сотрудник Управления ООН по наркотикам и преступности был похищен в среду в Колумбии. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Миссия ООН в Колумбии осуждает похищение вчера в департаменте Гуавияре местного сотрудника Управления ООН по наркотикам и преступности и требует его немедленного освобождения", - сказал он. Дюжаррик отказался предоставить какие-либо подробности инцидента. "Когда похищают людей, чем меньше говорится, тем лучше", - отметил представитель генсека.

Как сообщил телеканал Fox News, сотрудник управления был похищен в среду в деревне Барранкилита на юго-востоке департамента Гуавияре, где оказывал содействие в реализации государственной программы по замене посевов коки на законные сельскохозяйственные культуры. Предполагается, что он находится в руках боевиков одной из фракций повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК), не пожелавших мириться с властями страны.

Похищение сотрудника ООН совпало с первым официальным визитом в Колумбию делегации Совета Безопасности всемирной организации. Представители 15 стран-членов СБ провели встречу с президентом страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Совбез также планирует встретиться с главарем РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри (по кличке Тимошенко) и Иваном Маркесом, представлявшим повстанцев на переговорах с правительством в Гаване.

Правительство Колумбии и РВСК подписали 24 ноября мирное соглашение, которое положило конец полувековому вооруженному противостоянию. 30 ноября документ был ратифицирован Конгрессом, а 1 декабря началась реализация договоренностей, которые предусматривают поэтапное разоружение боевиков РВСК под контролем международной мониторинговой миссии. После этого группировка прекратит свое существование, а на ее основе будет создано политическое движение.

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