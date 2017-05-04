Конгресс США утвердил федеральный бюджет до 30 сентября

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании поддержал закон о финансировании работы федерального правительства до конца текущего финансового года, который закончится 30 сентября. За этот объемный пакет документов о бюджете различных ведомств проголосовали 79 сенаторов, 18 выступили против.

Общий размер бюджета на оставшийся период составит $1,1 трлн. Из них, в частности, $15 млрд предназначены на борьбу с терроризмом, а еще $1,5 млрд - на усиление безопасности на границах. Законодатели также профинансировали ряд социальных программ, выделив, например, $100 млн на борьбу с опиумной наркоманией и почти $300 млн - на поддержку жителей Пуэрто-Рико. $407 млн заложены на оказание помощи западным штатам, пострадавшим от лесных пожаров, профинансирована и программа медстрахования шахтеров.

Общие расходы на оборону составят $598,5 млрд, на энергетику - $38,8 млрд, на обеспечение национальной безопасности - $49,3 млрд. Госдепартаменту отпущено $57,4 млрд.

Таким образом, Конгресс не допустил прекращения работы федерального правительства, которое все это время работало на основании временных резолюций. Срок действия последней истекал 5 мая. Теперь этот сводный документ отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост главы государства.

В Белом доме ранее уже заявили, что советники президента будут рекомендовать ему подписать этот закон.