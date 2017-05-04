Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Конгресс США утвердил федеральный бюджет до 30 сентября

Международная панорама
4 мая, 21:07 дата обновления: 4 мая, 22:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Общий размер бюджета на оставшийся период составит $1,1 трлн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США  на заседании поддержал закон о финансировании работы федерального правительства до конца текущего финансового года, который закончится 30 сентября. За этот объемный пакет документов о бюджете различных ведомств проголосовали 79 сенаторов, 18 выступили против.

Общий размер бюджета на оставшийся период составит $1,1 трлн. Из них, в частности, $15 млрд предназначены на борьбу с терроризмом, а еще $1,5 млрд - на усиление безопасности на границах. Законодатели также профинансировали ряд социальных программ, выделив, например, $100 млн на борьбу с опиумной наркоманией и почти $300 млн - на поддержку жителей Пуэрто-Рико. $407 млн заложены на оказание помощи западным штатам, пострадавшим от лесных пожаров, профинансирована и программа медстрахования шахтеров.

Общие расходы на оборону составят $598,5 млрд, на энергетику - $38,8 млрд, на обеспечение национальной безопасности - $49,3 млрд. Госдепартаменту отпущено $57,4 млрд.

Таким образом, Конгресс не допустил прекращения работы федерального правительства, которое все это время работало на основании временных резолюций. Срок действия последней истекал 5 мая. Теперь этот сводный документ отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост главы государства.

В Белом доме ранее уже заявили, что советники президента будут рекомендовать ему подписать этот закон. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила, что после укуса собаки в Крыму ее дочери оказана необходимая помощь
2
Сурков: не плачь по мне, Украина
3
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
4
В Москве погибла девушка, выпавшая из окна общежития МГТУ им. Баумана
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Организаторы "Евровидения" могут объявить о санкциях против Украины и РФ 12 июня
7
Источник: Al Jazeera сняла постановочные кадры якобы совершенной армией Сирии химатаки
Темы дня
Загрузка...
Реклама