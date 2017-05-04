Конгресс США утвердил федеральный бюджет до 30 сентября

Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБСпорт 4 мая, 21:55
Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во ФранцииСпорт 4 мая, 20:45
Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себеСпорт 4 мая, 20:43
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204Происшествия 4 мая, 20:32
Место бойни в Орландо станет музеем толерантностиОбщество 4 мая, 20:24
Ничушкин, Любимов и Науменков не вошли в заявку сборной России на ЧМ по хоккеюСпорт 4 мая, 20:18
В Севастополе нашли схрон немецких боеприпасов и тротила Великой Отечественной войныПроисшествия 4 мая, 20:01
Путин предостерег губернаторов от попыток обманом отчитаться о выполнении "майских указов"Политика 4 мая, 20:00
РФС: контрольно-квалификационная комиссия до конца сезона не будет сообщать свои решенияСпорт 4 мая, 19:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сенат Конгресса США на заседании поддержал закон о финансировании работы федерального правительства до конца текущего финансового года, который закончится 30 сентября. За этот объемный пакет документов о бюджете различных ведомств проголосовали 79 сенаторов, 18 выступили против.
Общий размер бюджета на оставшийся период составит $1,1 трлн. Из них, в частности, $15 млрд предназначены на борьбу с терроризмом, а еще $1,5 млрд - на усиление безопасности на границах. Законодатели также профинансировали ряд социальных программ, выделив, например, $100 млн на борьбу с опиумной наркоманией и почти $300 млн - на поддержку жителей Пуэрто-Рико. $407 млн заложены на оказание помощи западным штатам, пострадавшим от лесных пожаров, профинансирована и программа медстрахования шахтеров.
Общие расходы на оборону составят $598,5 млрд, на энергетику - $38,8 млрд, на обеспечение национальной безопасности - $49,3 млрд. Госдепартаменту отпущено $57,4 млрд.
Таким образом, Конгресс не допустил прекращения работы федерального правительства, которое все это время работало на основании временных резолюций. Срок действия последней истекал 5 мая. Теперь этот сводный документ отправляется на подпись президенту США Дональду Трампу.
Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При предыдущем президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Трамп был избран на пост главы государства.
В Белом доме ранее уже заявили, что советники президента будут рекомендовать ему подписать этот закон.