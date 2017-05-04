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США надеются, что договоренности Астаны заложат основу для урегулирования в Сирии

Международная панорама
4 мая, 21:21 дата обновления: 4 мая, 22:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Начальник пресс-службы Госдепа Хезер Науэрт отметила, что у США сохраняется обеспокоенность по поводу астанинского соглашения, включая участие Ирана в качестве так называемого гаранта

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация надеется на то, что достигнутые сегодня в Астане соглашения будут содействовать сокращению насилия в Сирии и подготовке фундамента для политического урегулирования в этой арабской стране. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Высокая оценка роли России

Она в первую очередь приветствовала усилия России и Турции, уточнив, что США не были прямым участником переговоров в столице Казахстана и потому "на данном этапе не являются стороной данного соглашения". В качестве наблюдателя Вашингтон в Астане представлял и. о. помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс, напомнила Науэрт.

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"Мы высоко ценим усилия Турции и Российской Федерации, направленные на выработку данного соглашения и призываем сирийскую оппозицию активно принимать участие в дискуссиях, несмотря на сложные условия "на земле", - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. Как она заверила, США "поддерживают любые усилия, способные действительно привести к деэскалации насилия в Сирии, обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа, концентрации энергии на разгроме ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство") и других террористов, а также созданию условий для заслуживающего доверия политического урегулирования конфликта".

Опасения по поводу договоренностей

По словам Науэрт, у США "по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу астанинского соглашения, включая участие Ирана в качестве так называемого гаранта". "Деятельность Ирана в Сирии только способствует применению насилия, а не его прекращению", - утверждает представитель Госдепартамента США. В вину Тегерану она вменила в том числе "безоговорочную поддержку режима (президента Сирии Башара) Асада".
"В свете провалов предыдущих договоренностей у нас имеются основания для того, чтобы быть осторожными", - считает американский дипломат. Как она в связи с этим пояснила, США теперь рассчитывают, что власти Сирии положат конец "всем атакам на мирных граждан и силы оппозиции".

Требования к оппозиции

"Оппозиция должна также выполнять свои обязательства, чтобы отмежеваться от признанных террористическими группировок, включая (экстремистскую коалицию во главе с "Джебхат ан-Нусрой", которая запрещена в РФ) "Тахрир аш-Шам", продолжающую пользоваться в своих целях законными устремлениями сирийского народа, который хочет иметь представительное и подотчетное правительство", - добавила она. При этом Науэрт выразила мнение, что гарантом такого размежевания должна быть Турция.

"Мы надеемся, что нынешняя договоренность сможет внести вклад в то, чтобы обеспечить деэскалацию насилия, положить конец страданиям сирийского народа и подготовить основу для политического урегулирования конфликта", - подчеркнула Науэрт. "Мы настроены на продолжение диалога с Российской Федерацией в рамках усилий, призванных ответственным образом положить конец конфликту в Сирии", - указала представитель Госдепартамента США.

Вашингтон полагает, что встречи в Женеве, а не в Астане являются "центром международных усилий с целью обеспечения урегулирования (в Сирии) путем переговоров". США "продолжают решительно поддерживать ведомый ООН процесс (сирийского урегулирования) в Женеве" под руководством спецпосланника генерального секретаря организации Стаффана де Мистуры, добавила Науэрт.

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