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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене Obamacare

Международная панорама
4 мая, 21:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

Первая попытка республиканцев в конце марта отменить программу провалилась

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© EPA/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare.

За данное решение уже проголосовало необходимое число конгрессменов.

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Фактически данная инициатива призвана снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании 2010 года, инициатором которого выступал экс-президент Барак Обама.

Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда авторам законопроекта не удалось заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.

В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп ради голосования даже задержал свой вылет в Нью-Йорк, где должен встретиться с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.

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