Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об отмене Obamacare

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ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США на заседании смогла принять законопроект об отмене и замене программы льготного медицинского страхования Obamacare.
За данное решение уже проголосовало необходимое число конгрессменов.
Фактически данная инициатива призвана снизить степень участия государства в системе медстрахования. В частности, отменяются налоговые сборы, предусмотренные законом о доступном страховании 2010 года, инициатором которого выступал экс-президент Барак Обама.
Первая попытка республиканцев отменить Obamacare, предпринятая в конце марта этого года, провалилась. Тогда авторам законопроекта не удалось заручиться необходимой поддержкой своих же однопартийцев из числа консерваторов.
В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп ради голосования даже задержал свой вылет в Нью-Йорк, где должен встретиться с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом.