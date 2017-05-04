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Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР

Международная панорама
4 мая, 21:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

За документ проголосовали 419 конгрессменов, лишь один высказался против

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ВАШИНГТОН, 3 мая /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. За документ проголосовали 419 конгрессменов, лишь один высказался против.

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© EPA/MICHAEL REYNOLDS, Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Данная инициатива, предложенная председателем комитета палаты по иностранным делам республиканцем Эдвардом Ройсом, в первую очередь направлена против торговых партнеров КНДР. Законопроект фактически дает право министру национальной безопасности ввести на территории США обязательный досмотр грузов, перевозимых кораблями или транспортными самолетами, которые до этого находились в портах или аэропортах, где регулярно допускаются нарушения резолюций Совета Безопасности ООН. Под подозрения попадают все суда, которые на протяжении последних 365 дней заходили в национальное морское или воздушное пространство КНДР, а также зарегистрированные в странах со слабым таможенным контролем.

В закон о портах и безопасности морского сообщения в США в свою очередь вносится поправка, согласно которой грузовым кораблям под флагом КНДР или любого другого государства, нарушающего резолюции Совбеза ООН, заход в воды и порты США запрещен.

При этом в самом законопроекте закреплено требование, по которому через 180 дней после вступления документа в силу и затем каждый год в течение пяти лет сам президент США обязан предоставлять профильным комитетам Конгресса список операторов портов и воздушных гаваней, которые способствовали импорту или экспорту из КНДР, нарушая тем самым введенные ООН санкции. Отдельно Белый дом должен будет проанализировать деятельность ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

Под американские санкции в случае окончательного вступления законопроекта в силу будут попадать иностранные лица и организации, которые используют в качестве наемных рабочих граждан КНДР, направленных за границу принудительно.

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