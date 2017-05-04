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СМИ: советник Эрдогана допустил попадание военных США под удар турецких войск в Сирии

Международная панорама
4 мая, 21:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Это может произойти, если американцы продолжат проводить операции вместе с курдскими бойцами вдоль турецко-сирийской границы

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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американские военнослужащие рискуют попасть под обстрел турецких войск, если будут продолжать проводить операции вместе с курдскими бойцами вдоль границы Сирии и Турции.

Как передает газета The Washington Post, с таким предупреждением выступил советник президента Турции Ильнур Чевик в интервью радиостанции Cri Turk.

Если курдские бойцы и американские военные советники "зайдут слишком далеко, нашим силам будет безразлично, есть ли там американская бронетехника", приводит издание слова Чевика. Как добавил советник, несколько ракет "внезапно, случайно могут поразить их" (бронемашины).

Газета отмечает, что позднее Чевик скорректировал эту фразу. "Турция никогда не наносила и не будет наносить ударов по своим союзникам, в том числе по США в Сирии", - написал он в своем Twitter.

В ночь на 25 апреля турецкая авиация нанесла удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в горах Синджар (северо-запад Ирака) и горах Карачок (северо-восток Сирии). Как сообщил Генштаб ВС Турции, "в Ираке нейтрализованы 40, в Сирии - 30 членов террористической сепаратистской организации (имеется в виду РПК - прим. ТАСС)".

В Сирии в настоящее время дислоцированы около 500 американских военнослужащих, в основном спецназовцев. В Ираке находятся примерно 5 тыс. американских солдат и офицеров, из которых около 450 являются советниками.

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