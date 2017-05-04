Полиция разыскала похищенный в Черниговской области памятник Марку Бернесу

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Украинские правоохранители нашли бронзовую скульптуру советскому актеру и певцу Марку Бернесу, которую похитили накануне в городе Нежине Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий нежинская полиция получила информацию о местонахождении бронзового памятника певцу и актеру Марку Бернесу. Правоохранители немедленно прибыли к указанному месту и обнаружили там поврежденную скульптуру", - сказано в сообщении.

По информации полиции, злоумышленники спрятали ее в канаве на окраине города. "Наверное, планировали дождаться, пока стихнет шум вокруг похищения, чтобы потом вывезти памятник из Нежина и сдать на металлолом", - полагают правоохранители. Полиция продолжает поиск похитителей.

Памятник Марку Бернесу в Нежине, на родине актера, был установлен в 2011 году к 100-летию со дня его рождения и "воспроизводит" кадр из известного советского фильма "Два бойца". Фигура сидящего с гитарой Бернеса изображена на каменном постаменте, на котором сделана надпись "Я люблю тебя, жизнь".