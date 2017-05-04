СМИ: в ФРГ перепроверят 2 тыс. беженцев из-за скандала с военным, выдавшим себя за сирийца

БЕРЛИН, 4 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Германское ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) перепроверит заявки около 2 тыс. соискателей убежища. Такое решение было принято после того, как был разоблачен старший лейтенант вооруженных сил ФРГ, который выдал себя за мигранта из Сирии и получил убежище в своей же стране. Об этом сообщила электронная версия газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Нужно прояснить, были ли помимо данного случая систематические упущения по линии BAMF", - заявил изданию официальный представитель министерства внутренних дел страны Йоханнес Димрот. По его словам, в первую очередь будут перепроверены заявки на получение статуса беженца, поступившие от сирийцев и афганцев.

Невероятная история

Скандал, из-за которого инициированы проверки, стал достоянием общественности 27 апреля, когда была распространена информация о задержании 28-летнего военнослужащего Бундесвера (вооруженные силы ФРГ - прим. корр.) Франко А. по подозрению в планировании теракта. Как отметили в прокуратуре, осенью 2015 года - то есть на пике миграционного кризиса - он пришел в центр приема беженцев, сказал что приехал с Ближнего Востока и подал заявку на получение убежища в Баварии, его запрос был удовлетворен спустя некоторое время.

По придуманной молодым человеком легенде, он вырос в семье сирийских христиан, чьи предки несколько поколений назад приехали в арабскую республику из Франции. В семье у него говорили на французском языке, а в арабском никакой нужды не было, поэтому он его и не выучил. Сотрудники миграционного центра ему поверили, общение велось через переводчика с французского.

В прошлом году молодой человек заинтересовал австрийских правоохранителей - он приобрел на черном рынке пистолет с патронами и спрятал его в подсобке туалета венского аэропорта Швехат. Оружие чуть позже нашла уборщица, в комнате установили видеонаблюдение и дождались пока за ним придут. Впоследствии за ним пришел Франко А., именно тогда правоохранительные органы взяли у него отпечатки пальцев, которые в итоге совпали с теми, которые взяли у него годом раньше в Баварии при приеме в беженцы.

Правоэкстремистский след

Для чего подозреваемому понадобилось выдавать себя за сирийского беженца, представители прокуратуры пока понять не могут. По одной из версий, молодой человек придерживался правоэкстремистских взглядов и собирался совершить теракт, чтобы бросить тень на беженцев. По другой, молодой человек мог проникнуть на территорию центра для беженцев, в котором он был зарегистрирован, и устроить стрельбу там.

Согласно Spiegel Online, он вел некий черный список с именами тех, кого собирается убить, в нем были, в частности, экс-президент страны Йоахим Гаук и представители Левой партии.

Как сообщил агентству DPA генеральный инспектор Бундесвера Фолькер Викер, Франко А., вероятнее всего, украл боеприпасы, которые состояли на балансе вооруженных сил страны. По всей видимости, речь идет о патронах, которые предполагалось использовать на стрельбах, уточняет агентство.

В результате данного случая разгорелся очередной скандал вокруг министра обороны Урсулы фон дер Ляйен. Из-за оказываемого на нее давления она даже решила отменить запланированный на эту неделю визит в США.

Статистика по радикалам в армии

По данным минобороны ФРГ, военная контрразведка до сих пор выявила в Бундесвере около 280 случаев проявления правого экстремизма и расизма. В 18 случаях в период с 2012 по 2016 год дело дошло до увольнений из рядов вооруженных сил.

Чаще всего речь идет о пропаганде, например, об использовании нацистского приветствия. Согласно параграфу 86а Уголовного кодекса Германии "О запрете символики неконституционных организаций", на территории Федеративной республики нельзя демонстрировать, в частности, флаги и гербы Третьего Рейха, а также использовать формы приветствия национал-социалистического режима. Нарушение этого закона карается сроком заключения до 3 лет, либо денежным штрафом.

В начале ноября прошлого года стало известно, что контрразведка выявила в рядах армии как минимум 20 исламистов, еще 60 человек находятся под подозрением. По данным спецслужб, радикалы целенаправленно идут в Бундесвер, чтобы пройти военную подготовку и получить навыки обращения с оружием.