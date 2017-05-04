СМИ: при обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

АНКАРА, 4 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Школа на западе Мосула попала под ракетный обстрел. Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в иракских структурах безопасности, погиб 81 человек.

Удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном предместье Мосула, который контролируется боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Среди погибших - 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Эти люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и ИГ. На данный момент нет точной информации о том, какая из сторон нанесла удар по школе.