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СМИ: при обстреле школы в Мосуле погиб 81 человек

Международная панорама
4 мая, 22:50 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров

Люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и боевиками

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© AP Photo/Felipe Dana

АНКАРА, 4 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Школа на западе Мосула попала под ракетный обстрел. Как сообщает Anadolu со ссылкой на источники в иракских структурах безопасности, погиб 81 человек.

Удар был нанесен по школе Эль-Вела в западном предместье Мосула, который контролируется боевиками группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Среди погибших - 34 мужчины, 29 женщин и 18 детей.

Эти люди укрывались в здании учебного заведения в связи с продолжающимися в районе боями между иракскими силовиками и ИГ. На данный момент нет точной информации о том, какая из сторон нанесла удар по школе.

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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