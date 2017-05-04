Sky: при взрыве в лагере беженцев на границе Иордании и Сирии погибли четыре человека

КАИР, 4 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва вблизи лагеря беженцев на границе Иордании и Сирии. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, инцидент произошел в районе лагеря Эр-Ракбан. По предварительной информации, заминированный автомобиль был подорван на расположенном там оживленном рынке.

Проступают данные о 12 пострадавших. Другие подробности пока не известны.