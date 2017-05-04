Источник: Трамп хочет переломить тенденцию к отчуждению Америки от внешнего мира

ВАШИНГТОН, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Предстоящая первая зарубежная поездка президента США Дональда Трампа в Европу и на Ближний Восток призвана "обратить вспять тенденцию к отчуждению Америки от внешнего мира и некоторых его крупнейших проблем". Об этом заявил на специальном брифинге для журналистов высокопоставленный представитель администрации США.

На его взгляд, такое отчуждение "было на руку тем, кто разжигает насилие и порождает людские страдания, особенно на Ближнем Востоке". Теперь же все должны убедиться, что "Америка вновь обретает стратегическую уверенность в себе", сказал специалист. Он подчеркнул, что "американское лидерство" опирается не только на "дипломатию, экономическую мощь, способность эффективно доводить до других свою точку зрения и настраивать отношения с другими лидерами и народами", но и на "готовность при необходимости применять военную силу".

В качестве примера были приведены недавние ракетные удары США по Сирии. "Это не была разовая акция, - сказал американский чиновник. - Это была демонстрация того, что необходимо для уменьшения страданий сирийского народа".

Коснувшись недавнего телефонного разговора президентов России и США, представитель администрации заявил, что Трамп в этой беседе "старался нащупать области взаимодействия". "Подтверждением тому служит более высокий уровень участия (США) в проходящей сейчас конференции в Астане, - продолжил ведущий брифинга. - Мы надеемся, что она сможет привести к соглашениям о прекращении огня, а те станут мостиком к политическому процессу в Женеве".

Позже корреспондент ТАСС попросил дополнительно разъяснить подход США к вариантам действий, обсуждаемым в Астане, но тот сказал лишь, что "работающего (соглашения) о прекращении огня на данный момент нет". На его взгляд, ключевое значение "имеет общее согласие с тем, что всем сторонам следует сделать все возможное для прекращения страданий сирийского народа".

"Америка - прежде всего"

После спецбрифинга состоялся регулярный брифинг для журналистов, который провела заместитель пресс-секретаря президента Сара Сандерс. Ее спросили, как увязать тезисы о восстановлении лидерства в мировых делах, в том числе с применением силы, с прежними заявлениями Трампа о том, что Америка не должна играть роль мирового жандарма.

"Приоритетом и главным тезисом политической философии нашего президента всегда был (лозунг) "Америка - прежде всего", - ответила она. - На мой взгляд, тут нет никакого противоречия. Америка может быть на первом месте и при этом быть глобальным лидером. На самом деле она и должна быть таким лидером, поскольку остальные страны от нее этого ждут".

Ранее сам Трамп сообщил, что намерен в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию, Израиль и Ватикан. На брифингах уточнялось, что сразу после этого он направится на саммит НАТО в Брюсселе, а оттуда - на саммит "Группы семи" в Италию.