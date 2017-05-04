Хамид Карзай: ИГ - это порождение и инструмент США

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сельту" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 5 мая, 0:00
IIHF пытается найти причину обыска хоккеистов сборной БелоруссииСпорт 4 мая, 23:19
Шарапова проиграла олимпийской чемпионке Пуиг на выставочном турниреСпорт 4 мая, 23:07
СМИ: при обстреле школы в Мосуле погиб 81 человекМеждународная панорама 4 мая, 22:50
Кущенко: "Химки" и "Енисей" выдали настоящий триллер в матче плей-офф Единой лиги ВТБСпорт 4 мая, 22:33
Кириленко: присутствие в центральном бюро FIBA позволит лоббировать интересы РФБСпорт 4 мая, 21:55
Президент IIHF Фазель извинился перед хоккеистами сборной Белоруссии за обыск во ФранцииСпорт 4 мая, 20:45
Кузьмин: каждый футболист "Рубина" должен поискать причины неудач клуба в себеСпорт 4 мая, 20:43
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204Происшествия 4 мая, 20:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является порождением и инструментом США, которые используют территорию Афганистана для испытания своих вооружений. С таким обвинением выступил в опубликованном интервью телеканалу Fox News бывший афганский президент (2002-2014 гг.) Хамид Карзай.
"ИГ является продуктом США", - отметил он. "ИГ, которая явно иностранного происхождения, появилась в 2015 году во время военного присутствия Соединенных Штатов", - добавил Карзай.
Он считает, что именно "США следует объяснить" регулярные полеты вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.
Карзай раскритиковал удар, нанесенный США по тоннельному комплексу ячейки ИГ в Афганистане с использованием сверхмощной авиационной бомбы. "ИГ заранее отвела большинство своих людей оттуда, все было скоординировано. Эта группировка является инструментом США и никого иного. Сначала ИГ увезла людей оттуда, а затем Соединенные Штаты сбросили бомбу", - пояснил он свою мысль.
В апреле Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).