Хамид Карзай: ИГ - это порождение и инструмент США

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) является порождением и инструментом США, которые используют территорию Афганистана для испытания своих вооружений. С таким обвинением выступил в опубликованном интервью телеканалу Fox News бывший афганский президент (2002-2014 гг.) Хамид Карзай.

"ИГ является продуктом США", - отметил он. "ИГ, которая явно иностранного происхождения, появилась в 2015 году во время военного присутствия Соединенных Штатов", - добавил Карзай.

Он считает, что именно "США следует объяснить" регулярные полеты вертолетов без опознавательных знаков, сбрасывающих грузы в контролируемых террористами зонах на границе Афганистана и Пакистана.

Карзай раскритиковал удар, нанесенный США по тоннельному комплексу ячейки ИГ в Афганистане с использованием сверхмощной авиационной бомбы. "ИГ заранее отвела большинство своих людей оттуда, все было скоординировано. Эта группировка является инструментом США и никого иного. Сначала ИГ увезла людей оттуда, а затем Соединенные Штаты сбросили бомбу", - пояснил он свою мысль.

В апреле Вашингтон нанес авиаудар по тоннельному комплексу ячейки ИГ в уезде Ачин афганской провинции Нангархар. Американский летательный аппарат сбросил сверхмощную фугасную авиационную бомбу GBU-43, которую в Пентагоне именуют "матерью всех бомб" (ее масса превышает 9,5 тонны).