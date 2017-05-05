США добиваются от стран Юго-Восточной Азии понижения уровня отношений с КНДР

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США настаивают на том, чтобы страны Юго-Восточной Азии и других регионов понизили уровень дипломатических отношений с КНДР в связи с тем, что Пхеньян продолжает реализацию ядерной и ракетной программ. Об этом сообщил на специальном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Патрик Мерфи.

Он комментировал содержание состоявшейся в четверг в Вашингтоне встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министрами иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

США "просят (другие) страны, включая своих партнеров в АСЕАН, предпринять усилия в целях пресечения потоков доходов, которые Северная Корея получает в регионе, а также взглянуть на дипломатические отношения (с Пхеньяном), дабы минимизировать их, чтобы КНДР не извлекала пользу из своих дипломатических каналов ради ядерных и ракетных разработок", заявил сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом он заверил, что Вашингтон не пытается требовать от других разрыва дипломатических связей с КНДР. "Не думаю, что мы конкретно призываем какие бы то ни было страны к тому, чтобы официально разорвать дипломатические связи (с Пхеньяном). Если бы они это сделали, то это могло бы помочь ситуации. Но мы, что более уместно, просим их взглянуть на имеющиеся у них дипломатические отношения с Северной Кореей", - сказал Мерфи.

По его мнению, у КНДР есть в некоторых других странах присутствие, которое "явно превышает дипломатические потребности" Пхеньяна. С точки зрения США, такое дипломатическое присутствие способствует не только коммерческой деятельности КНДР, но и некоторым "злонамеренным актам", утверждал ведущий брифинга.

Согласно изложенной им информации, Тиллерсон и министры АСЕАН выразили "общую обеспокоенность" по поводу развития ядерной и ракетной программ КНДР. На переговорах был зафиксирован "широкий консенсус" по поводу того, что Пхеньяну следует выполнять требования, содержавшиеся в адресованных ему резолюциях Совета Безопасности ООН, отметил Мерфи. Кроме того, по его версии, участники встречи высказались за то, чтобы все страны "целиком выполняли" эти резолюции в части, предусматривающей применение санкций в отношении Пхеньяна.