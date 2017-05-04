В аэропорту Лондона задержали подозреваемого в подготовке теракта

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Сотрудники контртеррористического подразделения лондонской полиции задержали мужчину в лондонском аэропорту Хитроу по подозрению в вербовке террористов и подготовке теракта. Об этом сообщила пресс-служба Скотланд-Ярда.

Подозреваемый в возрасте 30 лет был задержан по прибытии из Стамбула и доставлен в полицейский участок на юге Лондона. Правоохранительные органы на данный момент уточняют адрес проживания злоумышленника.