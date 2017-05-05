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Лукашенко считает, что Минск и Пекин наладили теснейшее военно-техническое сотрудничество

Международная панорама
5 мая, 0:01 UTC+3 МИНСК МИНСК 4, мая. /ТАСС

Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез" два года назад успешно прошла испытания в Китае

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МИНСК, 5 мая. /ТАСС/. Белоруссия и Китай наладили теснейшее военно-техническое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции для китайских СМИ.

"Более тесного сотрудничества у Китая, наверное, ни с одной другой страной (как с Белоруссией - прим. ТАСС) по этим вопросам и направлениям нет, - сказал Лукашенко. - В нашем регионе обстановка сейчас не лучше, чем в вашем, у нас есть свои очаги напряженности". По его словам, Белоруссии надо было иметь оружие, которое "не позволило бы в перспективе любому агрессору совершать эту агрессию против республики".

Президент заметил, что Китай имеет ядерное оружие, поэтому в обозримой перспективе на эту страну никто не посмеет "косо посмотреть, потому что у нее есть адекватный ответ". "Это самое современное обычное оружие, в том числе и ядерное, и мы должны были иметь какое-то оружие сдерживания. И кто нам помог создать это оружие?.. Китай", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что когда попросил председателя КНР помочь в этом вопросе, то тот дал положительный ответ.

"У Белоруссии и Китая нет закрытых тем, и такое оружие мы создали: обычное, высокоточное оружие большой дальности действия", - сказал Лукашенко. По его словам, это говорит о том, что между двумя странами "высочайший, доверительный уровень взаимоотношений".

Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез" два года назад успешно прошла испытания в Китае. Лукашенко выразил за это благодарность китайской стороне.

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