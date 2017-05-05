В Великобритании состоялись частичные выборы в местные органы власти

ЛОНДОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Частичные выборы в местные органы власти, по итогам которых будут определены владельцы свыше 4,8 тыс. депутатских мандатов и избраны мэры шести городов и муниципальных округов, состоялись в Великобритании. Избирательные участки закрылись в четверг в 22:00 по местному времени (00:00 мск).

С помощью этих выборов определятся новые составы 88 местных советов: 34 - в Англии, 32 - в Шотландии и 22 - в Уэльсе. Северная Ирландия стала единственным регионом Соединенного Королевства, где выборы в этот день не проводились.

Где выбирали мэров

Выборы градоначальников проходили в шести муниципальных округах, ряд из которых охватывает целые городские агломерации или просто урбанизированные территории. В их числе округа Кембриджшир и Питерборо, Уэст оф Ингланд (объединяет города Бристоль, Бат, северо-восточную часть графства Сомерсет и южную часть графства Глостершир), Западный Мидлендс (агломерация Бирмингема и его многочисленных городов-спутников), Большой Манчестер, регион Ливерпуль-Сити и округ Тис-Вэлли (объединяет расположенные на северо-востоке Англии города Миддлсбро, Дарлингтон, Хартлпул и другие).

Большой интерес представляют выборы в Большом Манчестере, где на пост мэра от Лейбористской партии баллотируется известный политик Энди Бернэм, занимавший посты министра культуры, СМИ и спорта, а также министра здравоохранения в кабинете премьер-министра Гордона Брауна (2007-2010). Для него пост мэра столь важного в экономическом плане региона страны может стать новым трамплином для похода во власть.

В центре внимания - супруг королевы

Общественное внимание к состоявшемуся голосованию было минимальным, и СМИ практически не передавали никакой информации с избирательных участков, и на то было несколько причин. Во-первых, новостью дня явилось сообщение Букингемского дворца о том, что предстоящей осенью супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип, которому в июне исполнится 96 лет, в силу возраста отойдет от исполнения общественных обязанностей члена королевской семьи. Эта информация полностью изменила акценты работы британских СМИ, переведя их с избирательной кампании на ситуацию в королевской семье.

Во-вторых, эти выборы являются частичными, а значит, охватывающими далеко не все регионы страны, что усложняет общую политическую картину их итогов. Об успехах или неудачах можно судить по тому, насколько той или иной партии удалось отстоять или нарастить свое представительство в тех 88 избирательных округах, где состоялось голосование. Так, лейбористы отстаивают 1535 депутатских мандатов, тори - 1136, "Либеральные демократы" - 484, шотландские националисты - 438 мест, "Плайд камри" - Партия Уэльса - 170 мест, Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) - 146 мест и Партия "зеленых" - 34 мандата.

И в-третьих, это определенная второстепенность местных выборов на фоне набирающей обороты главной избирательной кампании, приуроченной к досрочным всеобщим выборам, которые пройдут 8 июня. Многие политические силы, включая оппозиционную Лейбористскую партию, недвусмысленно воспользовались местными выборами для продвижения своих избирательных кампаний к парламентским выборам.

Сортировка избирательных бюллетеней и подсчет голосов будет происходить неравномерно. Первые результаты станут известны ночью или рано утром. Ожидается, что имена новых мэров Западного Мидлендса (Большого Бирмингема) и Большого Манчестера будут объявлены в пятницу вечером.