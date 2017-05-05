Глава МИД Польши сравнил программу ЕС по распределению беженцев с переселением в Сибирь

ВАРШАВА, 5 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский сравнил программу Евросоюза по распределению беженцев с переселением поляков в Сибирь в XIX веке.

"Нужно понять, что насильственное перемещение влечет за собой плохие политические ассоциации: мы в XIX веке были вынуждены переселяться в Сибирь, во время Второй мировой войны нас изгоняли из нашей страны", - отметил он в интервью изданию The Times of Malta, выдержки из которого опубликованы в четверг на официальном сайте ведомства.

По словам Ващиковского, Варшава не будет участвовать ни в какой программе распределения беженцев. "Мы не хотим, чтобы Польша стала одним большим лагерем, местом, где людей держали бы под охраной за забором", - указал он. "Миграция должна быть добровольной", - констатировал польский министр.

Глава МИД Польши заверил, что Варшава открыта для оказания гуманитарной помощи. "Есть мигранты, а есть беженцы. Мы по-прежнему будем принимать беженцев, это наша обязанность, но с мигрантами совсем другое дело", - отметил он, пояснив, что речь идет прежде всего о тех мигрантах, которые не хотят приезжать в Польшу по своей воле.

В сентябре 2015 года страны-члены ЕС с большим трудом приняли решение о распределении 160 тысяч мигрантов, прибывших в Грецию и Италию, в другие государства ЕС. По сей день сообществу не удается выполнять это решение, так как далеко не все страны готовы принимать беженцев. На саммите ЕС 17-18 марта 2016 года руководство сообщества решило отдать 54 тысячи мест из согласованных 160 тысяч сирийским беженцам из Турции.

В 1847 году в смертную казнь в России по многим преступлениям заменили на ссылку и каторгу. Переселение в Сибирь стало наказанием для ряда участников польских восстаний 1830 г. и 1863 г. против Российской империи. Но были и те, кто решал перебраться в Сибирь по своей воле, так как она казалась им экономически выгодным регионом, который мог принести большую прибыль. Именно в Сибири образовалась крупнейшая в России польская национальная община.