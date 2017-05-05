Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 мая

АСТАНА, 5 мая. /ТАСС/. Четвертый раунд переговоров по Сирии в Астане завершился неожиданным прорывом и принятием конкретного документа, способного, наконец, открыть путь к установлению мира в стране. Страны-гаранты перемирия (Россия, Иран и Турция) подписали в присутствии спецпосланника генсекретаря ООН Стаффана де Мистуры, наблюдателей от США и Иордании, делегации официального Дамаска и части вооруженной оппозиции меморандум о создании зон деэскалации в арабской республике.

В ходе раунда многие наблюдатели отмечали повышение представительства Аммана и Вашингтона в консультациях - в столицу Казахстана прибыли советник главы МИД Иордании по политическим вопросам Науаф Уасфи Тель и исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Стюарт Джонс. Кроме того, в Астане находилась и делегация оппонентов сирийского правительства, хотя и с перерывом.

За два дня прошло множество двусторонних встреч, постепенно на первый план вышла тема по формированию зон по снижению напряженности, российско-турецкие переговоры на высшем уровне 3 мая стали катализатором процесса выработки документа.

Что, где, когда

Зоны деэскалации будут созданы в четырех районах. Это провинция Идлиб и некоторые части соседних районов (провинции Латакия, Хама и Алеппо) к северу от Хомса, Восточная Гута и ряд провинций южной Сирии (Дераа и Эль- Кунейтра). На границах районов снижения напряженности организуют зоны безопасности, где установят КПП для пропуска гражданских лиц и гуманитарной помощи и пункты мониторинга за режимом прекращения огня.

По словам главы российской делегации, спецпредставителя президента по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, Россия готова направить наблюдателей в эти зоны. Страны-гаранты допускают участие в таком патрулировании и других государств, но только на базе консенсуса между собой.

Уже с 6 мая в зонах деэскалации для сторон конфликта вводится запрет на военную активность, включая и полеты авиации. Россия, Иран и Турция примут все необходимые меры для борьбы с терроризмом как на этих территориях, так и за их пределами. "Мы готовы прекратить боевую работу там, но только в том случае, если там не будет попыток дестабилизации", - подчеркнул российский дипломат.

Гаранты перемирия через 10 дней после подписания меморандума образуют Совместную рабочую группу по деэскалации для, в частности, определения границ зон деэскалации и зон безопасности. К концу месяца (27 мая) будут подготовлены карты соответствующих районов.

Меморандум рассчитан на полгода с возможностью автоматического продления на аналогичный период. Как отметил Лаврентьев, документ может получить "бессрочное звучание".

Сохранение территориальной целостности

Решение Москвы, Тегерана и Анкары, по мнению российской стороны, позволит сохранить территориальную целостность Сирии и поспособствует процессу политического урегулирования.

Дамаск поддержал российскую инициативу, подчеркнув приверженность режиму прекращения огня от 30 декабря. "Мы поддерживаем любые инициативы, которые помогут вернуться сирийцам к нормальной жизни, - сказал глава сирийской делегации в Астане, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари. - Сирия поддерживает российскую инициативу по зонам деэскалации, подчеркивает решимость выполнять соглашение о прекращении огня от 30 декабря".

"В этом контексте мы подтверждаем продолжение нашей борьбы с терроризмом - с ИГ, "Джебхат ан-Нусрой" (запрещены в РФ - прим. ТАСС) и другими связанными с ними террористическими группировками, где бы они ни находились на территории Сирии", - заявил дипломат.

Сирийская оппозиция прямо не выступила против меморандума, но ясно дала понять об отсутствии к нему симпатий. "Делегация революционных сил хотела бы повторить, что любое соглашение не будет приемлемым, если оно не включает следующих пунктов. Любое соглашение о перемирии должно охватывать всю территорию Сирии", - отмечается в их заявлении в Астане.

Отсутствие дипломатического опыта

Делегация вооруженной оппозиции 3 мая вообще приостановила свое участие в переговорах, мотивировав это бомбардировками ВКС России и правительственных сил двух районов в Сирии, эту информацию российский Генштаб опроверг. Из Астаны делегаты не уехали и к пленарному заседанию вернулись к месту проведения в отель Rixos , при этом представителя группировки "Джейш аль-Ислам" Мухаммеда Аллюша среди них не было.

Правда, некоторые члены оппозиции и на заседании не задержались. Во время подписания меморандума о создании зон деэскалации один из оппозиционеров начал выкрикивать: "Иран - преступник, им не место среди гарантов". Затем он и еще один представитель бросили переговорные наушники и вышли из зала.

На пресс-конференции их коллега Усама Абу Зейд объяснил подобный жест проявлением реальных чувств, которые "отражают мнение сирийского народа в отношении страны- оккупанта, нарушающей демографическую ситуацию". Противники официального Дамаска также призвали ограничить влияние Тегерана и потребовали вывода с сирийской территории вооруженных отрядов, связанных с Ираном.

Российская делегация расценила демарш во время подписания меморандума как элемент несдержанности и отсутствие опыта политико-дипломатической работы. "Я не думаю, что это как-то повлияет на дальнейшее развитие событий в Сирии", - сказал Лаврентьев.

Дипломат отметил, что говорить о выводе проиранских сил в настоящее время преждевременно. Лаврентьев напомнил, что шиитские вооруженные формирования неоднократно оказывали существенную поддержку сирийским правительственным войскам в боях против террористов.

Диалог с США

Россия продолжит работать с США по поиску подходящих механизмов взаимодействия в Сирии. "Конкретная политика США на ближневосточном направлении новой администрацией Дональда Трампа пока еще не определена, но тем не менее в ходе последних телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным было заявлено о поддержке всех усилий по борьбе с терроризмом и всех усилий по достижению мира на земле Сирии", - сказал глава делегации РФ.

Спецпредставитель президента выразил сожаление в связи с тем, что "до сих пор американцы игнорировали попытки наладить плотное взаимодействие по военной линии". По его мнению, налаживание такого взаимодействия "было бы шагом в правильном направлении, который помог бы решить многие проблемы". "Работа здесь будет продолжена", - подчеркнул Лаврентьев.

Что осталось и график встреч

Почти полностью согласован документ о рабочей группе по обмену насильственно удерживаемых лиц, работа по тексту продолжится на экспертном уровне.

Переговоры в женевском формате должны завершиться к концу мая. Астанинский процесс соберет переговорщиков в середине июля, а за две недели до этого военные эксперты встретятся в Анкаре.