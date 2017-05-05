США призвали не вести милитаризацию Южно-Китайского моря во время переговоров

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация призывала не осуществлять милитаризацию Южно-Китайского моря в период ведения переговоров об улаживании территориальных споров в этой части света. Об этом сообщил в четверг на специальном брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Патрик Мерфи.

Он комментировал содержание состоявшейся ранее в тот же день в Вашингтоне встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министрами иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). "Госсекретарь выступил с конкретным призывом, адресованным всем заинтересованным сторонам, прекратить милитаризацию, строительные и насыпные работы в районе Южно-Китайского моря, пока идут переговоры. Предпринимаются мирные усилия, идет диалог с целью добиться прочного урегулирования. И госсекретарь решительно высказался о необходимости прекратить означенного рода деятельность, чтобы дать этим переговорам хороший шанс на успех", - подчеркнул сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

При этом он подтвердил, что США не собираются прекращать свои операции по обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море и полеты военной авиации над ним. "Могу вас заверить в том, что операции по обеспечению свободы мореплавания будут продолжаться", - сказал на этот счет дипломат. По его словам, Пентагон проводит такие операции практически на каждодневной основе, в Южно-Китайском море они не прекращались. Подобные операции Вооруженные силы США ведут на данном этапе близ 22 других государств, уточнил Мерфи.

Пекин уже несколько десятилетий ведет спор с некоторыми странами региона по поводу территориальной принадлежности целого ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению этих территорий.

По оценкам некоторых экспертов, за счет таких действий Пекин стремится обеспечить себе контроль над регионом, прилегающим к стратегически важному Малаккскому проливу, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов. Вашингтон обвиняет Пекин в милитаризации Южно-Китайского моря. КНР такие выводы отвергает.