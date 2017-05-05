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Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизмене

Международная панорама
5 мая, 1:23 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

В суд будут вызваны бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава службы безопасности Валентин Наливайченко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев

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Экс-президент Украины Виктор Янукович

Экс-президент Украины Виктор Янукович

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Более 100 человек будут свидетельствовать по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, в числе которых бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава службы безопасности Валентин Наливайченко и другие высокопоставленные лица. Об этом заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

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"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше и сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной республики Крым. Будет и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал Кравченко в эфире украинского "Пятого канала".

По его словам, все эти свидетели будут вызываться в суд.

4 мая в Оболонском районном суде Киева состоялось первое подготовительное заседание по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в госизмене. В ходе него было рассмотрено несколько ходатайств. В частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе в формате видеосвязи.

Суд продолжит заседание 18 мая. Как уточнил Кравченко, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко включен в группу прокуроров, представляющих государственное обвинение.

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