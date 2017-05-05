Супруга Маккейна будет работать в Госдепартаменте

"Известия": Роспотребнадзор предлагает штрафовать за отказ обслуживать инвалидовОбщество 5 мая, 2:40
Подозреваемые в подготовке теракта на ОИ-2016 приговорены к тюремному заключениюМеждународная панорама 5 мая, 2:19
Народный артист СССР Михаил Лавровский отметил 75-летний юбилейКультура 5 мая, 1:48
ФК "Бастия" наказан техническим поражением за беспорядки фанатов на матче с "Лионом"Спорт 5 мая, 1:25
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизменеМеждународная панорама 5 мая, 1:23
Переговоры в Астане: Сирия попытается жить без эскалации напряженности с 6 маяМеждународная панорама 5 мая, 0:47
Велогонка "Пять колец Москвы" возвращается на улицы российской столицыСпорт 5 мая, 0:37
Новый сезон легкоатлетической "Бриллиантовой лиги" открывается в КатареСпорт 5 мая, 0:24
Чемпионат мира по хоккею стартует в Германии и ФранцииСпорт 5 мая, 0:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Супруга влиятельного американского сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) Синди, как ожидается, получит должность в Госдепартаменте. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.
По сведениям его источников, какой пост займет Синди Маккейн, пока не решено. Один из вариантов состоит в том, что она будет послом по особым поручениям, занимающимся проблемой борьбы против торговли людьми.
Согласно оценке агентства, указанное назначение супруги сенатора "может уменьшить напряженность между администрацией (президента Дональда) Трампа и консерваторами в вопросах внешней политики". "Это также может укрепить связи между Госдепартаментом и Капитолийском холмом в то время, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон добивается сокращения числа сотрудников ведомства в условиях противодействия со стороны многих законодатели в Конгрессе", - отмечается в материале. Джон Маккейн регулярно выступает с критикой в отношении Трампа и его администрации.
Вопрос о предоставлении Синди Маккейн должности в Госдепартаменте, как указывает агентство, обсуждался, в частности, на прошлой неделе на состоявшемся в Белом доме обеде. На него были приглашены сенатор и его супруга. Как сообщается в материале, есть информация, что в Белом доме также рассматривают возможность предоставления должностей, связанных с обеспечением национальной безопасности, ряду бывших помощников сенатора Маккейна.
Синди Маккейн, которой в этом месяце исполнится 63 года, ранее занималась бизнесом и благотворительностью. Она также оказывала поддержку супругу, когда тот в 2008 году был выдвинут кандидатом Республиканской партии на пост президента США.