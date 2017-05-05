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Супруга Маккейна будет работать в Госдепартаменте

Международная панорама
5 мая, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Какой пост займет Синди Маккейн пока не решено, однако, по оценке агентства AP, это назначение "может уменьшить напряженность между администрацией Трампа и консерваторами"

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Супруга влиятельного американского сенатора Джона Маккейна (республиканец, от штата Аризона) Синди, как ожидается, получит должность в Госдепартаменте. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

По сведениям его источников, какой пост займет Синди Маккейн, пока не решено. Один из вариантов состоит в том, что она будет послом по особым поручениям, занимающимся проблемой борьбы против торговли людьми.

Согласно оценке агентства, указанное назначение супруги сенатора "может уменьшить напряженность между администрацией (президента Дональда) Трампа и консерваторами в вопросах внешней политики". "Это также может укрепить связи между Госдепартаментом и Капитолийском холмом в то время, когда госсекретарь Рекс Тиллерсон добивается сокращения числа сотрудников ведомства в условиях противодействия со стороны многих законодатели в Конгрессе", - отмечается в материале. Джон Маккейн регулярно выступает с критикой в отношении Трампа и его администрации.

Вопрос о предоставлении Синди Маккейн должности в Госдепартаменте, как указывает агентство, обсуждался, в частности, на прошлой неделе на состоявшемся в Белом доме обеде. На него были приглашены сенатор и его супруга. Как сообщается в материале, есть информация, что в Белом доме также рассматривают возможность предоставления должностей, связанных с обеспечением национальной безопасности, ряду бывших помощников сенатора Маккейна.

Синди Маккейн, которой в этом месяце исполнится 63 года, ранее занималась бизнесом и благотворительностью. Она также оказывала поддержку супругу, когда тот в 2008 году был выдвинут кандидатом Республиканской партии на пост президента США.

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