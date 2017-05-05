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На Fox News подали в суд за дискриминацию при освещении Олимпиады в Сочи

Международная панорама
5 мая, 2:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Джессика Голлохер оспаривает решение работодателя направить не ее, когда она работала в Москве, а мужчину из Лондона в Сочи для освещения зимней Олимпиады 2014 года

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Корреспондент Fox News Джессика Голлохер подала в суд штата Нью-Йорк на телеканал, обвинив его руководство в дискриминации по половому признаку. В том числе женщина, работавшая в Москве три года назад и владеющая русским языком, оспаривает решение работодателя направить не ее, а сотрудника мужского пола из Лондона в Сочи для освещения зимней Олимпиады в Сочи 2014 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Согласно его сведениям, Голлохер занимается тематикой Ближнего Востока и севера Африки на радиостанции телеканала Fox News. Согласно иску, в апреле текущего года женщина пожаловалась на дискриминацию, обратившись в юридическую фирму Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, занимавшуюся по поручению Fox News разбирательством случаев домогательств одних сотрудников телеканала к другим и выполнявшую функцию горячей линии. На следующий день корреспондентку уведомили о решении уволить ее в августе, мотивировав такой шаг экономией средств.

"Увольнение сотрудницы в пределах 24 часов после того, как она воспользовалась горячей линией связи, является очередным указанием на то, что Fox не занимается надзором и мстит всякому человеку, который осмелился доложить о неправомерном деянии", - цитирует агентство заявление адвоката потерпевшей Дугласа Уигдора. Помимо эпизода с сочинской Олимпиадой, в иске упоминается ведущий телеканала Дэйв Энтони, который, по словам женщины, обращался с ней подчеркнуто пренебрежительно, постоянно называя "бездарным, невежественным репортером".

Голлохер требует через суд возместить ей моральный ущерб. Его размер не раскрывается. На телеканале жалобу женщины назвали необоснованной.

Как сообщала ранее телекомпания СNN, Министерство юстиции США проводит расследование в отношении Fox News, который покинул бывший глава Роджер Эйлс. Он был вынужден подать в отставку в июле минувшего года из-за скандала, разразившегося после того, как две экс-ведущие телеканала Гретчен Карлсон и Мегин Келли обвинили его в домогательствах. Первая, в частности, обвинила бывшего шефа в своем увольнении за отказ вступить с ним в интимную связь. Когда она решила "положить конец дискриминационному обращению", Эйлс, по ее словам, стал добиваться ее отставки, а в июне прошлого года не продлил с ней контракт.

В сентябре Fox News урегулировал исковые претензии Карлсон. По данным журнала Vanity Fair, ей было предложено $20 млн в обмен на отзыв иска. Позднее со схожими обвинениями в адрес бывшего руководителя Fox News выступила еще одна ведущая - Андреа Тантарос. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, Эйлса в домогательствах обвинили более десятка женщин.

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