Генсек ООН поддержал решение о создании зон деэскалации в Сирии

ООН, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш воодушевлен достигнутой в четверг в Астане договоренностью о создании зон деэскалации в Сирии и считает важным, чтобы она привела к реальному улучшению положения жителей страны. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН "воодушевлен соглашением", подписанным Россией, Ираном и Турцией. "Крайне важно, чтобы эта договоренность действительно привела к улучшению жизней сирийцев. Генеральный секретарь приветствует обязательства прекратить использование всех видов оружия, в особенности авиации, предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ, а также создать условия для доставки медицинской помощи и удовлетворения основных нужд мирных жителей", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

При этом он подчеркнул, что создание безопасных зон для проживания людей не должно повлиять на их право "искать и получать убежище" в других странах.

Как сообщил представитель генсека, ООН будет продолжать оказывать поддержку усилиям по деэскалации ситуации в Сирии в рамках резолюций Совета Безопасности, а также содействовать дискуссиям в Астане по вопросам обмена пленными и разминирования. По словам Дюжаррика, Антониу Гутерриш приветствует подтвержденную на встрече в столице Казахстана приверженность политическому урегулированию конфликта в Сирии посредством переговоров, которые ведутся в Женеве под эгидой ООН.

Россия, Турция и Иран подписали в Астане меморандум о создании зон деэскалации в арабской стране, сообщил 4 апреля министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Как заявил глава российской делегации, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такие зоны создаются "на период шесть месяцев с возможностью автоматического продления" на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.