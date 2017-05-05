Главы финансовых ведомств КНР, Южной Кореи и Японии высказались против протекционизма

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ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министры финансов и главы центробанков Китая, Южной Кореи и Японии высказались против всех форм протекционизма, косвенно подвергнув критике торговую политику новой администрации США.
"Мы считаем, что торговля - один из важнейших двигателей экономического роста и развития, - говорится в заявлении по итогам их трехсторонней встречи в городе Иокогама. - Мы выступаем против всех форм протекционизма".
Тем самым представители трех экономически развитых стран Восточной Азии фактически восстановили положение, которое под нажимом США было вычеркнуто из итоговых документов совещания министров финансов и глав центробанков "двадцатки", состоявшееся в марте в Германии.
В заявлении встречи в Иокогаме выражается надежда на сохранение относительно устойчивого экономического роста в Азии. Однако представители трех стран признали наличие угрозы замедления темпов развития и призвали в связи с этим принять все возможные меры для поддержания устойчивого и сбалансированного расширения промышленного производства и торговли.
"Мы будем поддерживать на высоком уровне контакты и координацию между Китаем, Японией и Южной Кореей в интересах предотвращения возможной финансовой нестабильности на фоне неясности перспектив глобальной экономики и геополитической напряженности", - говорится в заявлении.
Встреча финансовых руководителей трех стран прошла параллельно с ежегодным заседанием руководства Азиатского банка развития, которое проходит в городе Иокогама.