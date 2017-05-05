Главы финансовых ведомств КНР, Южной Кореи и Японии высказались против протекционизма

ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министры финансов и главы центробанков Китая, Южной Кореи и Японии высказались против всех форм протекционизма, косвенно подвергнув критике торговую политику новой администрации США.

"Мы считаем, что торговля - один из важнейших двигателей экономического роста и развития, - говорится в заявлении по итогам их трехсторонней встречи в городе Иокогама. - Мы выступаем против всех форм протекционизма".

Тем самым представители трех экономически развитых стран Восточной Азии фактически восстановили положение, которое под нажимом США было вычеркнуто из итоговых документов совещания министров финансов и глав центробанков "двадцатки", состоявшееся в марте в Германии.

В заявлении встречи в Иокогаме выражается надежда на сохранение относительно устойчивого экономического роста в Азии. Однако представители трех стран признали наличие угрозы замедления темпов развития и призвали в связи с этим принять все возможные меры для поддержания устойчивого и сбалансированного расширения промышленного производства и торговли.

"Мы будем поддерживать на высоком уровне контакты и координацию между Китаем, Японией и Южной Кореей в интересах предотвращения возможной финансовой нестабильности на фоне неясности перспектив глобальной экономики и геополитической напряженности", - говорится в заявлении.

Встреча финансовых руководителей трех стран прошла параллельно с ежегодным заседанием руководства Азиатского банка развития, которое проходит в городе Иокогама.