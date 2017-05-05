Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главы финансовых ведомств КНР, Южной Кореи и Японии высказались против протекционизма

Международная панорама
5 мая, 4:19 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Министры косвенно подвергли критике торговую политику новой администрации США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министры финансов и главы центробанков Китая, Южной Кореи и Японии высказались против всех форм протекционизма, косвенно подвергнув критике торговую политику новой администрации США.

"Мы считаем, что торговля - один из важнейших двигателей экономического роста и развития, - говорится в заявлении по итогам их трехсторонней встречи в городе Иокогама. - Мы выступаем против всех форм протекционизма".

Тем самым представители трех экономически развитых стран Восточной Азии фактически восстановили положение, которое под нажимом США было вычеркнуто из итоговых документов совещания министров финансов и глав центробанков "двадцатки", состоявшееся в марте в Германии.

В заявлении встречи в Иокогаме выражается надежда на сохранение относительно устойчивого экономического роста в Азии. Однако представители трех стран признали наличие угрозы замедления темпов развития и призвали в связи с этим принять все возможные меры для поддержания устойчивого и сбалансированного расширения промышленного производства и торговли.

"Мы будем поддерживать на высоком уровне контакты и координацию между Китаем, Японией и Южной Кореей в интересах предотвращения возможной финансовой нестабильности на фоне неясности перспектив глобальной экономики и геополитической напряженности", - говорится в заявлении.

Встреча финансовых руководителей трех стран прошла параллельно с ежегодным заседанием руководства Азиатского банка развития, которое проходит в городе Иокогама.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Япония Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизмене
5
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
6
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
7
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
Темы дня
Загрузка...
Реклама