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Дональд Трамп заявил о намерении посетить Австралию

Международная панорама
5 мая, 4:40 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

При этом президент США не уточнил, когда состоится визит

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НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп уверен, что нанесет визит в Австралию. С таким заявлением американский лидер выступил в четверг на встрече с премьер-министром этой страны Малколмом Тёрнбуллом на борту авианосца Intrepid в Нью-Йорке.

Журналисты из Австралии спросили Трампа, намерен ли он посетить это государство. "О, это случится, - ответил хозяин Белого дома. - Это одно из самых лучших мест. Это одно из самых прекрасных мест на Земле".

"У меня там много друзей, - добавил Трамп. - Я там побываю. Мы точно побываем там". Президент США не уточнил, когда состоится визит.

Хозяин Белого дома заверил, что у него "отличные отношения" с Тёрнбуллом. Трамп также уточнил, что сообщения СМИ о том, будто бы его состоявшийся ранее телефонный разговор с премьер-министром Австралии был напряженным, не соответствуют действительности. "У нас был отличный телефонный разговор. Все это были фальшивые новости", - сказал Трамп.

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Персоны
Трамп, Дональд Тёрнбулл, Малколм
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