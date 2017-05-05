Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на островах в Желтом море

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ПХЕНЬЯН, 5 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Ким Чен Ын проинспектировал воинские части на небольших островах Чжанчжэ и Му, расположенных в юго-западном секторе фронта в Желтом море. Как сообщило информационное агентство KCNA, на месте председателя Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР приветствовал начальник Бюро управления артиллерией Корейской народной армии (КНА) генерал-полковник Пак Чжон Чон.
Он ознакомил Ким Чен Ына с обстановкой на расположенном поблизости острове Ёнпхёндо, который контролируется гарнизоном южнокорейской армии, а также с "планом обстрела позиций противника".
По словам Ким Чен Ына, возглавляющего вооруженные силы в КНДР в звании маршала, элитные части, обороняющие юго-западный фронт, "должны сохранять бдительность, чтобы сломать хребет противнику после получения соответствующего приказа". Глава государства похвалил артиллеристов, которые в 2010 году в ответ на провокации Юга превратили остров Ёнпхёндо "в море огня", призвал их постоянно повышать боеготовность.
Ким Чен Ына сопровождали начальник Главного политического управления КНА вице-маршал Хван Бён Со, первый заместитель министра народных вооруженных сил (обороны) генерал-армии Со Хон Чан, другие военачальники.
23 ноября 2010 года учебные стрельбы Республики Кореи в спорном районе Желтого моря, которое на картах КНДР обозначено как "Западное", спровоцировали артиллерийскую перестрелку между Севером и Югом, повлекшую за собой человеческие жертвы.