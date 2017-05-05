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Республиканцы в Конгрессе хотят урезать пенсию Обаме и другим экс-президентам

Международная панорама
5 мая, 8:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Разрабатываемый законопроект предусматривает ежегодный лимит в размере $200 тыс. на выплату пенсии бывшим президентам

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ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Члены правящей Республиканской партии в Конгрессе США намерены предпринять попытку существенно сократить размер пенсий, выплачиваемых Бараку Обаме и другим бывшим американским президентам. Законопроект соответствующего содержания будет внесен на рассмотрение Конгресса уже в текущем месяце. Сделать этот шаг собираются председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джейсон Чаффетц (от штата Юта) и присоединившаяся к нему сенатор Джони Эрнст (от Айовы).

Не больше 400 тыс.

Как сообщила в четверг газета USA Today, разрабатываемый этими республиканцами законопроект предусматривает ежегодный лимит в размере $200 тыс. на выплату пенсии бывшим главам государства. Кроме того, документ устанавливает аналогичный лимит на покрываемые из федерального бюджета различные расходы экс-президентов, связанные прежде всего с содержанием штата помощников. Наконец, законопроект предписывает властям США сокращать эти выплаты экс-президентам, если дополнительные доходы последних превышают $400 тыс. в год. В таких случаях пенсии и выплаты на представительские расходы, в соответствии с законопроектом, предполагается урезать пропорционально дополнительным доходам.

Поводом для подготовки законопроекта стали ставшие на днях достоянием гласности сведения о том, что Обама получит гонорар в размере $400 тыс. за предстоящее выступление с одной-единственной речью на конференции, которую организует крупная фирма с Уолл-стрит. Эта сумма примерно в семь раз превышает ежегодный доход средней американской семьи и равна ежегодному размеру жалования, которое Обама получал, находясь в Белом доме.

Вторая попытка Чаффетца

Чаффетц в 2016 году уже вносил в Конгресс практически идентичный описанному законопроект. Тот тогда получил двухпартийную поддержку и был единогласно принят и Палатой представителей, и Сенатом. Однако в отношении законопроекта в июле воспользовался своим правом вето демократ Обама. Он при этом выразил мнение, что, в случае обретения документом силы закона, могли бы возникнуть негативные "непредвиденные обстоятельства", а на бывших президентов легло бы "неоправданное (финансовое) бремя", вынуждающее, к примеру, увольнять помощников и срочно подыскивать гораздо менее дорогостоящие офисы.

Инициативу республиканца Чаффетца в минувшем году поддержал старший демократ комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Элайджа Каммингс (от Мэриленда), ставший коспонсором законопроекта. Его пресс-секретарь Дженнифер Хоффман-Уэрнер подтвердила, что Каммингс собирается голосовать и за новый аналогичный документ, если будут решены связанные с этим определенные "технические вопросы".

41-й президент США Джордж Буш-старший через своего пресс-секретаря Джима Макгрэта сигнализировал о том, что не возражает против инициативы Чаффетца и Эрнст. Со своей стороны официальный представитель Обамы Кевин Льюис заявил, что у предыдущего президента США нет комментариев по поводу вырабатываемого законопроекта.

Нынешний закон

В настоящее время американское законодательство санкционирует выплату пяти живущим бывшим главам администрации США пенсий, равных нынешней ежегодной зарплате министров ($207,8 тыс.). Помимо этого, экс-президентам причитается $150 тыс. в год на оплату услуг помощников и аренду меблированного и оснащенного оргтехникой офиса плюс некоторые другие выплаты. В целом бывшие президенты получают ежегодно от $430 тыс., как в случае с Джимми Картером, до $1,1 млн - как с Джорджем Бушем-младшим. Подготовленный еще при Обаме другой законопроект, который в среду был принят Палатой представителей, но еще не прошел Сенат, предусматривает повышение пенсий и ряда компенсационных выплат бывшим президентам до уровня в $588 тыс. в год.

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