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Активисты Greenpeace вывесили на Эйфелевой башне баннер против Ле Пен

Международная панорама
5 мая, 9:35 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев

Глава французского отделения организации Жан-Франсуа Жюйяр пояснил, что необходимо "защищать ценности, которым угрожает "Национальный фронт"

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© REUTERS/Gonzalo Fuentes

ПАРИЖ, 5 мая. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Активисты международного движения в защиту окружающей среды Greenpeace сумели забраться на Эйфелеву башню, где вывесили большой баннер с лозунгом "Свобода, равенство, братство". Как сообщили во французском отделении Greenpeace, акция направлена против партии "Национальный фронт" и ее лидера Марин Ле Пен, которая в это воскресенье будет участвовать во втором туре президентских выборов во Франции.

Участие в несанкционированной акции приняли шесть активистов Greenpeace. Взобравшись на внешнюю сторону башни на уровне первого яруса (высота 56 м), они развернули большой желтый плакат, на котором черными буквами начертан республиканский лозунг Франции - "Свобода, равенство, братство". В нижнем углу транспаранта размещен также хэштег "#resist" - "сопротивляйтесь", а также подпись организации.

"Цель этой акции - предостережение относительно программы Марин Ле Пен и того, какие риски она представляет для общественных организаций. Мы должны защищать ценности, которым угрожает "Национальный фронт". Greenpeace встревожен поднявшейся волной национализма в Турции, Венгрии, где возникли угрозы для свободы собраний, и наша задача - противостоять этому", - пояснил эти действия глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюйяр.

Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая. На высший государственный пост претендуют лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно текущим опросам, фаворитом решающего раунда является Макрон - его предвыборный рейтинг составляет 60%, за Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
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