Глава МИД Болгарии: страна будет придерживаться прагматичной позиции в отношениях с РФ

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СОФИЯ, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Гечева-Захариева заявила, что республика будет придерживаться прагматичной позиции в отношениях с РФ. Соответствующее заявления новый глава болгарского внешнеполитического ведомства сделала в эфире телеканала BTV.
"Наши интересы лежат в области экономики, в сфере туризма, культуры и образования. Мы будем придерживаться прагматичной позиции, учитывая общеевропейскую", - сказала вице-премьер, отметив, что между Болгарией и Россией существуют глубокие исторические связи.
Отвечая на вопрос о санкциях, она указала, что их введение "было общеевропейским решением, основанным на международном праве". Решение вопроса о санкциях, по ее словам, связано со снижением уровня напряженности между Европейским союзом и Россией в области соблюдения международного права, в связи с Крымом, с выполнением минских соглашений.
"Мы должны развивать наши двусторонние отношения", - подчеркнула глава болгарского МИД.