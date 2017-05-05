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Опрос: во втором туре выборов во Франции будет преобладать протестное голосование

Международная панорама
5 мая, 10:22 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, мая. /ТАСС

Кроме того, 25% участников последнего исследования вообще не собираются голосовать во втором туре, потому что им не нравятся оставшиеся кандидаты

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ПАРИЖ, 5 мая. /ТАСС/. Большинство французских избирателей, намеревающихся проголосовать во втором туре президентских выборов, будут исходить от противного, нежели руководствоваться симпатиями к одному из кандидатов. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Odoxa.

"Мотивация к голосованию: 53% избирателей будут делать выбор, исходя из неприязни к одному из кандидатов, нежели руководствуясь личными симпатиями", - говорится в тексте исследования. Согласно опросу, в большинстве своем протестное голосование "вызвано присутствием во втором туре (кандидата от партии "Национальный фронт") Марин Ле Пен", однако в действительности существуют и более фундаментальные причины. Французы, в частности, разочарованы ходом президентской кампании, ставшей одной из самых скандальных за всю историю страны.

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Главным поводом расстройства для большинства сторонников правых идей стали взлет и стремительное падение рейтинга кандидата от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона на фоне обвинений в его адрес о фиктивном трудоустройстве супруги и детей. Таким образом, 85% сторонников Фийона будут исходить именно из протестных соображений, голосуя во втором туре. На левом политическом фланге, который во втором туре представляет лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, также не все гладко: 80% избирателей лидера леворадикального объединения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона и 79% сторонников кандидата от соцпартии Бенуа Амона будут голосовать во втором туре скорее "против", нежели "за" кого-то из двух кандидатов.

Среди 998 человек в возрасте от 18 лет, принявших участие в данном интернет-опросе 4 мая, 25% заявили, что вообще не будут голосовать во втором туре президентских выборов. Исследователи при этом подчеркивают, что причина кроется не в отсутствии у респондентов интереса к политике, а в недовольстве оставшимися кандидатами. Как отмечают в Odoxa, подобный уровень явки, если она действительно составит 75%, станет одним из самых низких за всю историю Франции - меньше было только в 1969 году, когда во втором туре на избирательные участки пришло менее 69% зарегистрированных избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля, в нем участвовали 11 кандидатов. Согласно утвержденным Конституционным советом страны данным, Эмманюэль Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Амон, Бенуа Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа Меланшон, Жан-Люк Макрон, Эмманюэль
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