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Молдавия к осени перейдет на мажоритарную систему выборов

Международная панорама
5 мая, 11:53 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

В ближайшее время в Кишинев прибудут эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, которые должны дать свою оценку реформе

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КИШИНЕВ, 5 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Парламент Молдавии к осени утвердит переход от выборов по партийным спискам к мажоритарной системе. Об этом заявил журналистам председатель парламента Андриан Канду.

"У нас нет много времени, так как очередные парламентские выборы должны состояться в конце 2018 года, а изменение законодательства о выборах должно быть завершено не позже, чем за год до них. Мы уложимся в эти сроки, примем поправки (к законопроекту об избирательной системе - прим. ТАСС) к сентябрю", - сказал Канду.

По его словам, на следующей неделе в Кишинев приезжают эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, которые должны дать свою оценку реформе. "В июне мы ждем заключения комиссии по нашему законопроекту, и затем готовы принять документ в первом чтении", - сказал спикер. Он подчеркнул, что инициатива правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) о переходе к выборам по одномандатным округам "уже обсуждена в обществе и получила одобрение".

Президент и большинство партий против реформы

Канду заявил, что демократы не уступят давлению со стороны президента Игоря Додона и поддерживающей его оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), которые предложили в качестве компромисса перейти на смешанную избирательную систему. Глава Молдавии также призвал партии бойкотировать выборы, если ДПМ не пойдет на уступки.

"Всё это они делают для того, чтобы внести неопределённость и затруднить процесс изменения избирательной системы. Они уже усложнили и работу парламента, и работу Венецианской комиссии, которой сейчас вместо одного проекта об изменении избирательной системы в Молдавии нужно рассматривать два проекта", - сказал Канду. Он обвинил социалистов в том, что они надеются добиться успеха на будущих выборах, делая ставку на существующую ныне систему выборов по партийным спискам.

В начале апреля ДПМ внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы, однако против этого выступили почти все основные политические силы.

Как показали опросы, более половины избирателей Молдавии поддерживают предложение выступающего за сближение с Россией президента Додона об укреплении полномочий главы государства, которое он вынес на референдум. Согласно опросам, если бы в эти дни в Молдавии прошли парламентские выборы, безоговорочную победу на них одержали бы оппозиционные социалисты. За них готовы проголосовать более 52% избирателей, что позволит им получить правящее большинство в парламенте. Правящая сейчас ДПМ, судя по опросам, не сможет преодолеть избирательный барьер в 6% и не получит мест в парламенте.

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