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Миграционная служба Украины подтвердила лишение депутата Рады Артеменко гражданства

Международная панорама
5 мая, 12:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

В качестве причины названо наличие у депутата канадского паспорта

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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Государственная миграционная служба (ГМС) Украины подтверждает, что в соответствии с указом главы государства депутат Верховной рады Андрей Артеменко утратил гражданство страны.

"В соответствии с указом президента народный депутат потерял гражданство Украины", - сообщила пресс-служба ведомства. В качестве причины такого решения названо наличие у Артеменко канадского паспорта. Ранее депутат сам сообщал, что с 2005 года имеет гражданство и Украины, и Канады.

"Материалы в отношении народного депутата Андрея Артеменко предоставлены Генеральной прокуратурой через Министерство внутренних дел, проработаны Государственной миграционной службой и направлены на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии 25 апреля 2017 года", - добавили в ведомстве.

На прошлой неделе лидер фракции Радикальной партии в Верховной раде Олег Ляшко объявил, что президент Украины Петр Порошенко лишил Артеменко гражданства страны. Сам Артеменко заявлял, что ему не известно о подобных действиях и предупреждал о готовности обжаловать такое решение.

Артеменко обвиняют в госизмене

В американских СМИ в феврале появилась информация о том, что Артменеко передал Майклу Флинну, который в то время был помощником президента США по национальной безопасности, план, касающийся статуса Крыма и снятия санкций против России.

По информации телеканала CNN один из пунктов плана касался принадлежности Крыма, который воссоединился с Россией в 2014 году. В документе якобы говорилось о возможности "сдачи в аренду" полуострова России на срок от 50 до 100 лет. Как отмечала ранее газета NYT, план также предполагал снятие антироссийских санкций.

О том, что план Артеменко был передан Флинну первой сообщила газета NYT. Она утверждала, что это произошло примерно за неделю до отставки последнего с поста помощника Трампа по национальной безопасности, которую американский президент принял 13 февраля. Поводом для ухода Флинна с должности стали подозрения в том, что он неполно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих телефонных контактах с послом России в Вашингтоне.

После публикации в NYT в отношении Артеменко на Украине было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Он также был исключен из состава фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной раде. Артеменко, являющийся замглавы комитета по вопросам евроинтеграции в Верховной раде, ранее заявлял о провале ассоциации с Евросоюзом и призвал к скорейшему восстановлению связей с Россией и странами СНГ.

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