Партия Меркель или социал-демократы: кто возглавит правительство самой северной земли ФРГ?

Выборы в ландтаг — региональный парламент — немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн пройдут 7 мая. По итогам голосования будет сформировано правительство этого субъекта федерации. Нынешнюю коалицию возглавляет Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), в нее также входят "зеленые" и политическое объединение датского меньшинства "Союз избирателей южного Шлезвига". Социологи полагают, что данный политический альянс может утратить большинство, в таком случае на первых ролях скорее всего окажется партия Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелы Меркель.

Предвыборный расклад сил

Согласно последним опросам общественного мнения, ХДС пользуется в Шлезвиге-Гольштейне поддержкой 33% избирателей, СДПГ — 29%. "Зеленые" могут рассчитывать на 12% голосов, либералы из Свободной демократической партии (СвДП) — на 10%. Неизвестно, преодолеют ли пятипроцентный барьер Левая партия и правые популисты из "Альтернативы для Германии", у обеих политических сил, согласно прогнозам, по 5%. Такая неопределенность делает процесс формирования будущего правительственного союза непредсказуемым до предела, сходятся во мнении аналитики.

Примечательно, что правило пятипроцентного барьера не применяется к "Союзу избирателей южного Шлезвига". К примеру, на выборах 2012 года данное политическое объединение набрало 3% голосов и все равно вошло в парламент, получив даже один министерский портфель в коалиционном правительстве. Сейчас их рейтинг оценивается на уровне 4%.

Как говорил председатель СДПГ Мартин Шульц, за электорат его партия будет бороться вплоть до открытия избирательных участков. "Борьбу выигрывают на финальном отрезке", — заявил он в среду, выступая в городе Ноймюнстер. Понимает это и Меркель, на сегодня у нее запланированы два предвыборных мероприятия в Нордерштете и Экернферде.

Лидеры партийных списков

С 2012 года премьер-министром самой северной федеральной земли ФРГ является 53-летний социал-демократ Торстен Альбиг. В разные годы он был пресс-секретарем экс-министров финансов Оскара Лафонтена (1998-1999 года) и Пера Штайнбрюка (2005-2009 года), возглавлял администрацию города Киля (2009 — 2012 года). Именно он является кандидатом от своей партии и в этот раз.

Главным его конкурентом считается 43-летний представитель ХДС Даниэль Гюнтер, относительно новое лицо в рядах консерваторов. За пределами Шлезвига-Гольштейна широкой публике он не известен, запомнился своим неоднозначно воспринятым предложением, сделанным на пике миграционного кризиса, в обязательном порядке подавать в немецких школах на обед свинину в знак уважения к немецкой культуре питания.

Кандидат от СвДП Вольфганг Кубикки куда более узнаваем на федеральном уровне, нежели его конкуренты. В настоящее время он является заместителем председателя своей партии.

Финишная прямая до федеральных выборов

В сентябре текущего года в Германии состоятся выборы в федеральный парламент — Бундестаг, в этой связи голосование в федеральных землях рассматривается как индикатор локальных настроений населения. Внутриполитический климат во всей ФРГ в настоящее время характеризуется противостоянием Меркель и ее соперника от СДПГ Мартина Шульца. Данный факт придает особое значение, в том числе символическое, соперничеству консерваторов и социал- демократов на выборах в Шлезвиге-Гольштейне.

C начала года в федеративной республике много говорят о так называемом эффекте Шульца — под этим термином понимают стремительный рост популярности СДПГ на федеральном уровне. За какие-то две недели по опросам "красные" сократили 10-процентное отставание от ХДС и сравнялись с ними по рейтингам. Это произошло после того, как экс-главу Европарламента выдвинули в кандидаты в канцлеры. Выборы в ландтаги призваны стать своеобразной лакмусовой бумажкой и дать ответ на вопрос, насколько долгосрочен данный эффект.

Первый тест соцдемы провалили — на выборах в ландтаг самой маленькой федеральной земли Саар, которые состоялись 26 марта, 40,7% голосов собрали консерваторы, "красные" финишировали вторыми с 29,6%. Воскресные выборы в самой северной земле с населением в 2,8 млн человек станут второй проверкой. Закончится серия тестов намеченным на 14 мая голосованием в ландтаг самого густозаселенного субъекта федерации страны — Северного Рейна-Вестфалии. Выборы в парламент этой федеральной земли, где проживают 17,8 млн граждан, обычно называют генеральной репетицией перед выборами в Бундестаг.

Антон Долгунов