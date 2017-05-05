Туск и Юнкер проведут переговоры с Трампом 25 мая в Брюсселе

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БРЮССЕЛЬ, 5 мая. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Председатели Евросовета и Еврокомиссии Дональд Туск и Жан- Клод Юнкер впервые встретятся с президентом США Дональдом Трампом 25 мая в Брюсселе. Об этом сообщили в Совете ЕС.
"Подтверждено. Туск и Юнкер встретятся с Дональдом Трампом 25 мая в Брюсселе", - сказали там.
Сразу после избрания Дональда Трампа, руководство ЕС пригласило его посетить в Брюссель, в частности, для проведения саммита ЕС и США. Однако этот вопрос оставался открытым до сих пор. В то же время НАТО решила провести саммит 25 мая в Брюсселе, чтобы впервые принять Трампа в штаб-квартире альянса.