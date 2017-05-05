В кабмине ФРГ назвали создание зон деэскалации в Сирии шагом в правильную сторону

БЕРЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Правительство Германии рассчитывает, что установление зон деэскалации в Сирии должно вернуть к жизни процесс политического урегулирования. Об этом заявил сегодня на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, реализация договоренностей была бы "шагом в правильную сторону".

"Приветствуем любую инициативу, которая может привести к деэскалации ситуации в Сирии", - отметил он. "Установление таких зон может быть шагом в верном направлении", - сказал представитель. Однако зависит конечный результат от того, "будут ли данные соглашения реализованы", отметил Зайберт.

Россия, Турция и Иран подписали 4 мая в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Такие зоны создаются на период в шесть месяцев с возможностью автоматического продления на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.