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В кабмине ФРГ назвали создание зон деэскалации в Сирии шагом в правильную сторону

Международная панорама
5 мая, 13:19 UTC+3 БЕРЛИН Антон Долгунов, Михаил Щербаков

Официальный представитель правительства подчеркнул, что результат будет зависеть от того, "будут ли данные соглашения реализованы"

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БЕРЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Михаил Щербаков/. Правительство Германии рассчитывает, что установление зон деэскалации в Сирии должно вернуть к жизни процесс политического урегулирования. Об этом заявил сегодня на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

По его словам, реализация договоренностей была бы "шагом в правильную сторону".

"Приветствуем любую инициативу, которая может привести к деэскалации ситуации в Сирии", - отметил он. "Установление таких зон может быть шагом в верном направлении", - сказал представитель. Однако зависит конечный результат от того, "будут ли данные соглашения реализованы", отметил Зайберт.

Россия, Турция и Иран подписали 4 мая в Астане меморандум о создании зон деэскалации в Сирии. Такие зоны создаются на период в шесть месяцев с возможностью автоматического продления на такой же срок. По его словам, подписанный меморандум предполагает прекращение боевых действий в обозначенных районах с 6 мая.

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