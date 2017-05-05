Times: британские спецслужбы выявили 350 человек, воевавших на стороне боевиков в Сирии

ЛОНДОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Спецслужбы Великобритании выявили 350 человек, которые представляют потенциальную террористическую угрозу после возвращения в Соединенное Королевство из Сирии, где они воевали на стороне боевиков. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

По данным издания, эти цифры показывают "масштаб проблемы, с которой сталкиваются контртеррористические подразделения, поскольку для установления круглосуточного наблюдения за одним человеком требуется до 30 сотрудников спецслужб". Некоторые британские подданные после возвращения из Сирии "разочаровываются в экстремизме и не представляют опасности", однако "многие были обучены обращению с огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и обработаны идеологией террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - прим. ТАСС), отмечает газета.

Возвращающихся из Сирии боевиков во многих случаях невозможно привлечь к ответственности, поскольку данные об их деятельности были получены из секретных источников, которые не принимаются к рассмотрению судом. Более того, раскрытие информации может поставить под угрозу безопасность информаторов британских спецслужб.

Власти Соединенного Королевства ранее информировали, что к террористическим группировкам в странах Ближнего Востока присоединились не менее 850 британцев. Большинство отправившихся в Ирак и Сирию подданных Великобритании - выходцы из Азии, недавно принявшие ислам, а также иммигранты из Северной Африки. Согласно информации британских СМИ, более 4,6 тыс. человек в королевстве подвержены влиянию экстремистской идеологии. При этом половина из них - несовершеннолетние.