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Министр финансов Чехии обвинил социал-демократов в организации слежки

Международная панорама
5 мая, 13:40 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 5, мая. /ТАСС

По словам Андрея Бабиша, эту деятельность осуществляет одно из агентств безопасности, близких к главе МВД и зампредседателя Чешской социал-демократической партии

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ПРАГА, 5 мая. /ТАСС/. Первый вице-премьер и министр финансов Чехии Андрей Бабиш обвинил Чешскую социал-демократическую партию (ЧСДП), крупнейшую в действующей правительственной коалиции республики, в организации незаконной слежки и прослушивании его телефонных разговоров. Об этом он заявил журналистам в Праге.

"Я располагаю информацией об этом, - подчеркнул Бабиш. - Считаю это (политической - прим. ТАСС) травлей. ЧСДП использует все средства, чтобы меня ликвидировать (политически - прим. ТАСС)".

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При этом, как отмечается, Бабиш не имеет прямых доказательств о слежке и прослушивании телефонов. По его словам, эту деятельность осуществляет одно из агентств безопасности, близких к главе МВД и заместителю председателя ЧСДП Милану Хованецу.

Премьер-министр Богуслав Соботка называет Бабиша, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, главной причиной правительственного кризиса и требует его отставки с правительственных постов. 

Глава финансового ведомства, являющийся также лидером правоцентристского политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") и вторым по размеру состояния миллиардером-гражданином Чехии, категорически отвергает выдвинутые против него обвинения. Они, по его мнению, являются политической провокацией ЧСДП, которая теряет поддержку среди избирателей перед предстоящими в октябре парламентскими выборами в республике. Согласно опросам населения, наилучшие шансы на победу в них имеет АNО, ставшая, в связи с этим, основным соперником социал-демократов.

Бабиш также сказал, что не намерен подавать в отставку с правительственных постов.

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