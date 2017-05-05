ФРГ не позволит провести среди немецких турок референдум о смертной казни

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БЕРЛИН, 5 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Правительство Германии готово принять все законные меры, чтобы не допустить проведения на территории страны голосования в ходе возможного референдума о введении смертной казни в Турции.
Об этом заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Я не могу представить, чтобы мы на политическом уровне поддержали проведение такого голосования о мере, которая противоречит конституции нашей страны и европейским ценностям, - сказал он. - "Я исхожу из того, что мы будем использовать все законные меры для запрета".