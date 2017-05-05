Жертвами теракта в Нигерии стали пять человек

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли и еще шесть получили ранения в результате двойного теракта, совершенного смертниками в штате Борно на северо- востоке Нигерии. Об этом сообщило Agency France Press.

По словам представителя полиции штата Борно, вечером в четверг две женщины активировали в толпе закрепленные на них пояса со взрывчаткой, "убив себя и еще пять человек".

Предполагается, что за атакой стоит исламистская группировка "Боко харам", действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Она добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).