Вывод бандформирований из пригорода Хомса завершится к 13 мая

БЕЙРУТ, 5 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Последние группы боевиков покидают пригород Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска). Как сообщило информационное агентство SANA, в соответствии с соглашением о локальном примирении между сирийской армией и вооруженными группировками из этого предместья выведено 172 боевика и 1012 членов их семей. Все они направились на автобусах в город Джараблус на севере Сирии.

На предыдущем этапе (30 апреля) Эль-Ваер покинуло 463 боевика, а всего с 13 марта из этого пригорода было выведено свыше 4 тыс. членов бандформирований, в том числе сторонники террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые были перемещены вместе с их семьями в провинции Алеппо и Идлиб - в районы, находящиеся под контролем вооруженных группировок.

Губернатор провинции Таляль аль-Баррази сообщил агентству SANA, что вывод бандформирований с севера Хомса будет завершен к 13 мая. По его словам, ранее сотни вооруженных оппозиционеров воспользовались предоставленной правительством амнистией и сдались властям, чтобы вернуться к мирной жизни.

"Муниципальные службы параллельно готовят условия для возвращения в свои дома жителей, которые бежали из этого пригорода после его захвата бандформированиями, - заявил губернатор. - Этот процесс начнется сразу после освобождения Эль-Ваера от присутствия боевиков".

Эль-Ваер оставался последним оплотом вооруженных группировок в Хомсе. В марте 2014 года по условиям перемирия туда временно переместились 5 тыс. боевиков из старинных кварталов города.

По словам аль-Баррази, в настоящий момент ведутся переговоры о выводе боевиков из городов Растан, Талбиса и Эль-Хоула, расположенных в 10-12 км к северу от Хомса.